Arranca la Liga de Fútbol de España

El FC Barcelona está en pleno proceso de reforma, ha tenido que hacer muchas operaciones financieras por no decir que ha vendido parte del patrimonio del club para sanear las cuentas, su Presidente Joan Laporta está tratando de realizar un proyecto que no se sabe si será el buen camino o no del club, lo que sí está claro es que garantiza la renovación en el vestuario, Lewandowski, kessie, Christensen, Raphinha y Koundé, llegan al vestuario del club a tratar de cambiarle la cara al conjunto que llevará en esta temporada Xavi y que será su primera temporada completa este año.

En cuanto al Atlético de Madrid de Simeone, igualmente ha retocado su plantilla con las llegadas de Witsel y Nahuel Molina, por supuesto con el regreso a la plantilla de Álvaro Morata y Saúl, por supuesto para los primeros encuentros, ya que no está claro si continuarán o no, en cuanto a el Sevilla FC quiere confirmar su candidatura con incorporaciones como Marcao, Telles y, sobre todo con un Isco que tendrá un reencuentra con el Técnico Lopetegui.

En cuanto a la Champions se tendrá muchas peleas por ocupar los puestos europeos, candidatos como Valencia, Villarreal, o el propio Sevilla quieren estar allí, equipos como Athletic, Real Sociedad, Betis, Celta de Vigo, Osasuna, Espanyol, son equipos que compaginan sus objetivos de permanecer en la primera división agarrándose a la zona alta de la clasificación desde los primeros encuentros, pues van a tener menos internacionales en sus filas, debido a la presencia del Mundial de Qatar que afectará ligeramente a estos equipos, La Champions League no dará mucho margen a su comienzo, los clubes más humildes iniciarán su periplo por Europa a partir del día 16 de agosto donde se jugarán los playoffs para completar la fase final, el Gran día será el 10 de junio, donde se disputará la gran Final y obtener ese dia la Orejona. La Europa League y la Conferencia League se iniciarán un día después que la Champions y las finales el 31 de mayo y el 7 de junio del 2023 respectivamente.

A Partir de Octubre tendremos la primera ronda de La Copa Del Rey, donde las eliminatorias previas serán las grandes protagonistas y los equipos humildes busquen un hueco en las siguientes para encontrasen con los de Primera División, que para ellos por supuesto es el premio gordo. A partir del mes de noviembre, llegarán la primera y segunda ronda, donde aparecerán los clubes de mayor peso con una fuerte lucha por avanzar y todo esto se prolongará hasta el 6 de mayo del 2023, fecha en que los mejores equipos de la Copa Del Rey disputarán el trofeo y el billete para ir a la Supercopa de España.

Por supuesto en esta temporada tendremos el Gran Espectáculo del Fútbol como es el Mundial de Qatar, lo grande de la temporada, a causa de las altas temperaturas del país, hará que se dispute en los meses de noviembre y diciembre de este año, es la primera vez en toda la historia de los mundiales de fútbol, que se tendrá la cita mundialista en estas fechas y esto hará que se interrumpa en plena temporada las competiciones deportivas de fútbol y que los jugadores se reúnan con sus selecciones en territorio catarí, el primer encuentro se realizará el 21 de noviembre y se verán en el campo de juego con la ceremonia inaugural los seleccionados de Qatar y Ecuador, los anfitriones inaugurarán el torneo, que finalizará el 18 de diciembre por todo lo alto.

Los torneos como La Supercopa de España se disputará, como se viene haciendo en los últimos años, en el mes de enero, se desplazarán hasta Arabia Saudí la segunda semana del primer mes del año, donde disputarán las semifinales el 11 y 12 de enero y se jugará la final el día 15 de enero, las selecciones de los distintos países, también tendrán presencia a lo largo del año, La Nations League o Liga de Naciones, ocupará un reducido espacio de semanas de manera intercalada a lo largo de la temporada.

Una larga temporada en la que el más beneficiado será el espectador, que podrá disfrutar de gran cantidad de torneos y partidos de fútbol a partir de hoy 12 de agosto hasta el mes de junio del 2023. !QUE VIVA EL FUTBOL!