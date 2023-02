Beyoncé la Máxima ganadora de los Grammy 2023

La artista suma 32 Gramófonos y se convierte en la artista con mas premiación en los Grammy.

Beyoncé se ha convertido esta noche en la artista con mayor número de Grammys en la historia al haber alcanzado los 32 Gramófonos tras recibir esta noche, cuatro más durante la 65ª edición de la máxima fiesta de la música, el auditorio de los Ángeles, se ha puesto en pie para ovacionar a Beyoncé cuando recogió este premio que, al borde de las lágrimas, dedicó a Dios, a sus padres, a su tío Johnny, a sus hijos y a la comunidad queer. La artista, es la mujer más nominada de la historia con 88 nominaciones y hasta antes de la gala contaba con 28 premios que avalan su exitoso camino en la industria musical como estrella de pop, los cuatro títulos que ha ganado la cantante esta noche son mejor canción de música electrónica y dance por Break My Soul, mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic Off the Sofa, mejor canción de R&B por Cuff It y por mejor álbum dance electrónico por Renaissance. Beyoncé Giselle Knowles-Carter, compositora, actriz, bailarina, cantante, empresaria y activista estadounidense nacida en Houston estado de Texas en el año 1981, inició en el mundo de la música como parte del grupo Destiny’s Child, que se convirtió en uno de los grupos femeninos más exitosos de la música pop, después de la disolución del grupo en el año 2006, Beyoncé inició una exitosa carrera como solista, lanzando varios álbumes altamente aclamados por la crítica, donde se incluye Dangerously in Love, B’Day y Lemonade, además de su carrera musical, es conocida por su compromiso social y su activismo, ha abogado por temas como la equidad de género, la igualdad racial y la justicia social, y ha utilizado su plataforma para elevar la conciencia sobre estos temas.

El Álbum a mejor artista latino alternativo ha sido para la Española Rosalía, la artista catalana, que no asistió a la pregala de estos galardones, competía con Tinta y Tiempo del conocido Jorge Drexler, 1940 Carmen, Mon Laferte Alegoría, de Gaby Moreno y con Los Años Salvajes, obra de Fito Páez. No es el primer Grammy anglosajón para Rosalía, también se adjudicó el premio en la misma categoría en la edición del año 2020, un año en el que además fue nominada como mejor nueva artista. Rosalía también opta al gramófono que reconoce al mejor video musical de formato largo por Motomami (Tik Tok Live Performance) en esta edición, el éxito comercial de su disco Motomami hacía presagiar que en noviembre podía colarse en las nominaciones a álbum del año, una de las categorías principales, algo que no acabó ocurriendo para decepción de gran parte de la crítica y el público.

El hueco que dejó Rosalía como representante hispana en la categoría de mejor álbum del año en esta 65ª de los Grammy estadounidenses, lo ocupó el puertorriqueño Bad Bunny con Un Verano Sin Ti, haciendo historia al ser el primer artista en ser finalista en dicho apartado con una producción íntegramente en español.