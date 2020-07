Bogotá entra en Confinamiento estricto rotativo.

Del 13 de Julio al 23 de Agosto ante el pico de contagios por Covid-19

En el día de ayer en una reunión concertada entre la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Salud de Colombia, se decidió ante el pico de contagios que presenta la Capital del País que entrará en alerta naranja, es decir volver a una cuarentena estricta que será por grupos de localidades y rotará cada 15 días, entre el lunes 13 de julio y el domingo 23 de agosto, todos los residentes de 15 localidades que se dividirán en 3 grupos de confinamiento, deberán volver a un aislamiento como el vivido en el pasado mes de marzo.

El primer grupo incluye a Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, zonas, que la cuarentena regirá entre el 13 y el 26 de julio. El segundo grupo son las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, la cuarentena para este grupo regirá desde el 27 de Julio al 9 de Agosto y el tercer grupo serán las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos que regirá la medida desde el 10 de Agosto al 23 de Agosto.

Bogotá llegó ayer a los 45.016 contagios, con 1.007 fallecidos y una ocupación de cuidados intensivos del 85,2%, el sistema hospitalario ha pasado de alerta naranja a alerta roja, según explicó la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, la reactivación económica llegó a tal punto que en la ciudad hay entre 6,5 y 7 millones de personas en movimiento. Cuando hicimos cuarentena en marzo se redujo en un 80 por ciento el movimiento, ahora estamos a un 10 por ciento de vivir un día normal, en el que circulan 8 millones de personas de la ciudad, aseguró que es imposible vivir el pico de contagio de manera segura con ese nivel de actividad y no superar la capacidad de las UCI. Necesitamos reducir en cerca de 2,5 millones el número de personas que están circulando para que no se nos dispare la velocidad de contagio, el pico no es una curva ni una estadística es una tragedia, fueron las palabras de la mandataria de la capital del país.

Los análisis epidemiológicos realizados en la ciudad de Bogotá permitieron que unas localidades, por ser de menor riesgo, estén exentas de la cuarentena como son Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz que no hacen parte de esos grupos, no obstante a ello en toda la ciudad seguirá el Pico y Cédula. Más de 850 efectivos de la Policía vigilarán el cumplimiento de la cuarentena rotativa. En la línea de apoyo a hogares vulnerables, se confirmó una renta básica garantizada para 550.000 familias con un giro de 240.000 pesos. Inicialmente, los beneficiados serán quienes estén en la base de datos, pero quienes no lo estén y requieran auxilio, podrán solicitarlo en www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora/.

En las localidades que estén en confinamiento no podrán salir ni entrar a la zona que tiene restricción, ni siquiera por trabajo, a menos que su actividad o empleo esté entre las cinco esenciales, solo se podrá salir a abastecerse, entre las 5 a. m. y las 7 p. m y solo puede ir una persona por hogar, podrán salir los vinculados a servicios de salud públicos y privados, también están exceptuados quienes sean responsables del cuidado de personas mayores o en condición de discapacidad, podrán salir quienes trabajen en orden público, seguridad y atención sanitaria y hay excepciones en casos de fuerza mayor. Durante los 14 días de cuarentena estricta que habrá en cada grupo de localidades, se declaró la restricción total de la movilidad, excepto en las cinco actividades esenciales que se podrán hacer solo entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, nadie podrá salir a la calle durante la noche, está prohibido el expendio de bebidas embriagantes, el Distrito explicó que la prohibición regirá durante los 14 días de la cuarentena.

A las 10 a.m. de ayer viernes el Ministerio de Salud confirmó a través de un comunicado que se compromete a avalar la propuesta de la alcaldesa Claudia López del cierre de localidades, teniendo en cuenta que es una situación comparable con las implementadas en otras ciudades frente a los brotes de covid-19 bajo las mismas condiciones y metodología estipulados en el comité de expertos internacionales y el comité estratégico y explican que habrá coordinación con la fuerza pública para hacer los cercos. Esta decisión es tomada teniendo en cuenta que la velocidad que lleva la

propagación del virus en la ciudad de Bogotá es diferencial, por lo cual amerita decisiones focalizadas debido a que Bogotá tiene una particularidad por extensión y población, equivalente a cinco o seis ciudades en un mismo territorio, dice el Ministerio.