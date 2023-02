Cambios de MInistros en el gobierno de Petro

El más sonado es el cambio de Alejandro Gaviria Mineducacion, el mas critico de la reforma a la salud.

A sólo algo más de 6 meses de Gobierno del Presidente Gustavo Petro, se presenta la primera crisis ministerial, con la cual tres ministros han sido relevados de sus cargos y el mas sonado es el cambio de Alejandro Gaviria, que hasta ayer era titular de la cartera de Educación y reconocida voz crítica de temas muy espinosos como es la reforma a la salud, sale de su Ministerio y será reemplazado por Aurora Vergara, este cambio se venía anunciando en los corrillos políticos por muchos desacuerdos con el Presidente Petro y los medios de comunicación habían dado cuenta de sus reiteradas diferencias con la Ministra de Salud Carolina Corcho, quien curiosamente ocupa el puesto que Alejandro Gaviria tuvo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La famosa Deportista Medallista Olímpica María Isabel Urrutia, quien hasta ayer era la Ministra del Deporte la sucedera Astrid Rodríguez y a Patricia Ariza Ministra de Cultura quien según ella en entrevista en la W radio, comentó que se le había anunciado la decisión de su despido como Ministra 2 minutos antes de que el Presidente lo anunciará oficialmente, los aciertos o desaciertos en el ejercicio de sus cargos y los cambios de Urrutia y Ariza representan una posibilidad para que el Presidente Petro oxigene su gabinete y al mismo tiempo pueda brindar nuevos espacios de participación a los partidos políticos que son sus aliados, el dia de ayer lunes Gustavo Petro se reunió con los jefes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, con los cuales se comprometió a recibirles las propuestas que cada uno tuviera para enriquecer el proyecto de reforma a la salud que apenas va a comenzar su debate en el Congreso y que desde hace dos semanas tiene con los nervios de punta a los representantes de las EPS, las aseguradoras, algunos sectores políticos y hasta algunos voceros de organizaciones de usuarios, la semana pasada se conoció una carta de tres ministros el de Hacienda José Antonio Ocampo, el de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el de Educación Alejandro Gaviria, en la que hacían serios reparos a la iniciativa de la reforma de la salud en Colombia.

El debate sobre la tan mencionada reforma a la salud comienza hoy en las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes, además de la propuesta oficial del Gobierno, hay dos proyectos más radicados, uno por el Centro Democrático y otro por un grupo de usuarios del sistema de salud, los movimientos políticos de Cambio Radical y el Partido Liberal igualmente anunciaron que presentarán sus propios proyectos para reformar el sistema de salud en Colombia. Defender la reforma a la Salud de Gustavo Petro en el Congreso parece ser una tarea difícil, trabajo que ahora mismo está en manos de cuatro representantes a la Cámara, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, Germán Rozo del Partido Liberal, Martha Alfonso de Alianza Verde y Gerardo Yepes del Partido Conservador, son los coordinadores ponentes del proyecto, quienes tendrán que defenderlo y buscar su aprobación en el Legislativo, para la mayoría de ellos las críticas al proyecto no parecen ser un problema, pues están mentalizados en sacar lo mejor de la propuesta para conseguir los votos necesarios para que avance y llegue a sanción presidencial.

Aunque exministros de Salud y personalidades de la política colombiana, incluso una gran mayoría de grupos de ciudadanos, no se muestren en concordancia con el proyecto, la discusión en el Congreso hará que el proyecto vaya cambiando, algo que tanto al Gobierno como a los ponentes no les gustaría, pues preferirían pasara todo el articulado como llegó al Capitolio, no obstante a ello saben que los puntos se modificarán, pero reconocen que hay ciertos inamovibles en el documento.