Cargos a Avianca por violación de derecho al reembolso

La Superintendencia de Transportes incluyo condiciones abusivas para redimir bonos

La Supertransportes de Colombia informó sobre la investigación de 17 cargos que tiene la aerolínea Avianca, a quien el gobierno Colombiano concedió préstamos de dinero, después de recibir miles de denuncias entre los meses de Marzo a Septiembre de este año, por incumplimiento a sus usuarios cuyas principales quejas de los viajeros son por cancelaciones, problemas en los reembolsos y redención de bonos o vouchers, avianca estaría incumpliendo el transporte de pasajeros según los términos pactados, habría violado el derecho a la información al no emitir los datos de los vuelos en español y al no informar a los usuarios los cambios o las demoras en los itinerarios según los términos señalados por la normatividad. habría vulnerado el derecho a la libre elección de los usuarios e incumplido su derecho al retracto con la inclusión de cláusulas abusivas en los términos y condiciones para redimir los vouchers o bonos. Esto incluye la imposibilidad de que estos medios de reembolso sean transferibles o endosables. Presuntamente, se estaría ante una violación del derecho de los usuarios a solicitar los reembolsos de los trayectos no ejecutados, todo esto debido a la crisis de la Pandemia.

La Supertransportes igualmente informó que hubo una supuesta renuencia de Avianca a suministrar la información solicitada por la entidad. La Superintendencia está dispuesta a acompañar a los empresarios en medio de la emergencia sanitaria, pero debe también recordarse que esta entidad tiene la competencia para requerir información para el correcto ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control, explicó el director de la entidad y en caso de llegar a ser encontrada responsable, Avianca S.A. podría ser multada hasta por 21.950 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), lo que equivale a $19.000 millones.

Por su parte Avianca explicó a medios de comunicación que el reto hoy es poder dar opciones a los clientes con tan solo el 25% de la operación activa, que cuentan con alrededor de 132 vuelos diarios, dadas las restricciones que aún permanecen. Tenemos solicitudes de viajeros que compraron sus tiquetes antes de la pandemia y también de clientes que compraron su tiquete independientemente de la fecha, tienen urgencia de viajar. Hemos dispuesto de diferentes herramientas de autogestión para que los clientes puedan manejar sus reservas, reprogramar sus viajes o hacer uso de los bonos. Por la alta demanda de consultas, un triple de las habituales, los canales de atención están congestionados y trabajando a su máxima capacidad, por eso le pedimos a nuestros clientes utilizar los canales virtuales que están a disposición. Avianca dijo que presentará sus argumentos dentro del término legal frente a la investigación iniciada por la Superintendencia de Transporte.