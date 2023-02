Cinco rituales para San Valentín en Italia

Las tradiciones para el dia de los enamorados donde sellan su amor

La Gran ciudad llamada La Ciudad del Amor es la capital de Francia y no obstante a ello en Italia la historia de su Romanticismos cada dia crece mas para no quedarse atrás de sus vecinos, sus paisajes idílicos en Italia o algunas de sus tradiciones conforman un ambiente idóneo para parejas que buscan disfrutar al máximo de cada uno de los rincones de este país, ciudades como la bella Roma, o la inigualable Venecia, Perugia o Verona, siempre ofrecen al turista y sus visitantes en luna de miel y fechas como la de hoy Dia de San Valentín, de los enamorados, con toda una leyenda y un ritual a su alrededor que las convierten en parada obligatoria, todo esto en cuenta y por supuesto no es de extrañar que algunas de estas ciudades y lugares son el escenario perfecto para fotografías inolvidables o incluso pedidas de mano de ensueño, hoy en día son muchas las parejas que deciden sellar su amor durante su viaje a Italia y estos son algunos de los lugares más románticos que obligatoriamente debe usted visitar si está enamorado.

PUENTE MILVIO EN ROMA – El pasado año 2006 el autor italiano Federico Moccia publicaba en su libro Tengo Ganas de Ti, una relación amorosa muy célebre de la literatura Italiana del siglo XXI y donde sus protagonistas tiraban la llave al río, se llevó al cine donde sus protagonistas enganchan y sellan un candado a una de las farolas del Puente Milvio de la ciudad de Roma, como símbolo del amor eterno, este gesto lo llevó a la vida real numerosas parejas que visitaban el puente, gesto que terminó convirtiéndose en una tradición que ha traspasado fronteras y que se hace, incluso, en otros puentes del mundo. El puente Milvio que se encuentra sobre el río Tíber, que está en forma de arco fue inaugurado en el año 206 AC, construido originalmente por Nerón y reformado totalmente en el año 1429.

VÍA DEL AMOR DE CINQUE TERRE – También es un candado lo que colocan los enamorados que pasean por esta vía, una ruta a orillas del Mediterráneo que conecta Riomaggiore y Manarola y en la que, siguiendo la tradición, antes de iniciarla cada pareja debe cerrar su candado y luego tirar la llave al mar, durante el trayecto se pueden apreciar distintas referencias a héroes y dioses de la mitología relacionados con el amor, así como todo tipo de dedicatorias. Su longitud tiene más de un kilómetro, con preciosas vistas al mar mediterráneo, un lugar especial para caminar.

BALCÓN Y CASA DE JULIETA EN VERONA – Es un palacio Señorial de origen medieval reconvertido en museo cerca de la Piazza Delle Erbe en Verona, es sin duda prácticamente obligatorio visitar este lugar para los enamorados, la llamada Casa de Julieta, es el enclave donde popularmente se dice que se llevó a cabo la historia de amor más romántica de todos los tiempos, Romeo y Julieta de Shakespeare, allí, además de presenciar el balcón, llama la atención su impresionante mural repleto de infinidad de cartas romanticas de personas de todo el mundo que dejan sus esquelas de amor y que a través de los tiempos se ha convertido en una forma de encontrar el amor o mantener el que ya se tiene, según cuenta la leyenda que rodea a esta espectacular locación. Es en este lugar donde la tradición popular, mezclando realidad y fantasía, sitúa el balcón de la fachada, lugar donde se desarrolla una de sus más conocidas escenas. La edificación ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los años tan sólo se conserva la puerta y el balcón en la parte frontal.

VENECIA Y EL PUENTE DE LOS SUSPIROS – Uno de los rincones más emblemáticos y conocidos de la bella Venecia es sin duda el Puente de los suspiros, construido con la finalidad de unir el Palacio Ducal con los calabozos, su historia nada tiene de romántica, pero con el tiempo se ha transformado en una leyenda que dice que si una pareja se besa en un paseo en góndola al atardecer bajo el puente, se les otorgará el amor eterno, un ritual que siguen muchas de las parejas que visitan esta ciudad, convirtiéndolo en una tradición que ya es cultura de Italia, construido de piedra caliza blanca, donde se observan ventanas con barrotes y esta sobre el rio Di Palazzo conectando la prisión nueva con las salas de interrogatorio del Palacio Ducal.

FONTANA DI TREVI EN ROMA – Es el Ritual de los enamorados con mas fama en el mundo, consiste en lanzar monedas a la Fontana di Trevi de Roma, nacido de la película Tres monedas en la fuente, donde si arrojas una moneda se dice que volverás nuevamente a la bella Roma, volverás a Roma, si arrojas dos monedas entonces encontrarás el amor y si arrojas tres monedas, te casarás con la persona que conociste, son muchas las personas que cumplen con esta tradición en un monumento que ha sido testigo de innumerables pedidas de mano y compromisos, tiene cerca de 40 metros de frente siendo una de las mayores fuentes monumentales del barroco romano, la construcción de esta imponente obra se realizó en el año 1732, inaugurando la obra en el año 1.762 por los arquitectos Nicola Salvi, Giuseppe Pannini y Alessandro Galilei.