Comienza el Mobile World Congress 2023 en Barcelona

Es el mayor evento de telefonía móvil del mundo

Regresa el Mobile World Congress 2023 tras la Pandemia, desde hoy 27 de Febrero hasta el dia 2 de Marzo donde esperan que les visiten más de 100.000 personas con un regreso real a la normalidad después de la Pandemia del Covid-19. Se celebra en la ciudad de Barcelona, donde muchas marcas tecnológicas de todas partes del mundo deciden presentar sus nuevos productos o hacer una demostración de aquellos que ya habían anunciado, stands donde podrán los visitantes ver las novedades que las empresas tech traerán próximamente.

Entre los principales Stands estarán marcas como XIAOMI, marca asiática que ha aprovechado su paso por el evento para presentar internacionalmente sus móviles Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite y Xiaomi 13 Pro, así como sus nuevas tablets Xiaomi Pad 6 y Pad 6 Pro y para avanzar más detalles de su modelo Ultra. El Stand de NOKIA – HMD Global, the home of Nokia phones, ha anunciado que tendrá el lanzamiento de tres nuevos smartphones Nokia G22, Nokia C32 y Nokia C22. que ofrecen hasta tres días de batería, incluyendo mejoras tanto en imagen como en durabilidad dentro de la serie C. Una de las compañías imprescindibles para el evento del Mobile World Congress es SAMSUNG, que en esta ocasión, permitirá que todos los visitantes que se acerquen a su stand puedan probar los teléfonos Samsung Galaxy S23 y los portátiles Galaxy Book 3.

En esta gran cita en Barcelona, este año se irá más allá de la exposición de los últimos dispositivos de las empresas tecnológicas, los principales operadores celebrarán conferencias con sus ejecutivos como Vodafone, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y China Mobile que hablarán de la tecnología del futuro, la ciberseguridad, el Big Data, la inteligencia artificial, la geolocalización, el Blockchai, el metaverso, el 5G y el futuro 6G, y por supuesto el Internet de las Cosas, serán los protagonistas de las charlas que los profesionales realizarán.