De 5 a 8 de la mañana se puede hacer actividades físicas al aire libre.

En medio de las nuevas medidas en Colombia, a partir del 27 de Abril, se puede salir a hacer deporte.

El presidente Ivan Duque anuncio que a partir de este lunes 27 de Abril, las personas podrán salir entre las 5 y 8 de la mañana a hacer deporte al aire libre, una decisión tomada pensando en mejorar la salud mental, generar actividad física y evitar el sedentarismo de las personas.

Estará permitido caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y cualquier tipo de actividad física individual, no se permitirá el uso de parques recreo-deportivos, parques bio-saludables, parques infantiles ni canchas, no se podrá hacer ejercicio de actividades físicas grupales, gimnasios y escuelas deportivas permanecerán cerradas, personas mayores de 70 años no se permitirá salir de casa,

El horario permitido es entre las 5 y las 8 de la mañana y en el caso de Bogotá, se respetará el Pico y Genero, y podrá realizar esta actividad en un radio únicamente de 1 kilómetro del lugar de residencia. Los niños pueden salir de 20 a 30 minutos, en este mismo horario.

Las recomendaciones que se hacen desde el ministerio del Deporte es, el uso permanente de tapabocas y la hidratación personal e individual, mantener una distancia mínima de 5 metros entre cada persona.