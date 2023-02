Desorbitados precios para asistir a la Super Bowl 2023

El próximo 12 de Febrero se celebra en el Estadio de los Arizona Cardinals

El espectáculo de la Super Bowl de este año 2023, se celebra el próximo 12 de febrero y enfrenta a dos equipos de la National Football League conocida por sus siglas NFL, entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, una final que se convierte en uno de los eventos más esperados para los aficionados que siguen esta competición, que de por si sus entradas tienen un elevado precio que no es obstáculo para llenar el State Farm Stadium de los Arizonas Cardinals. Es la tercera vez que este evento llena las graderías del estadio de los Arizona Cardinals que será testigo de la final de la Super Bowl con precios en sus entradas que oscilan entre los US$ 5.975 Dólares Americanos como la entrada más económica y los US$ 19.306 dólares, precios que aparece en la página oficial de Ticketmaster en los Estados Unidos, el estadio tiene una capacidad para 63.400 espectadores que podrán ver en directo el espectáculo de la Super Bowl.

A medida que el gran encuentro del Fútbol Americano se aproxima, las expectativas son mayores no solo por los dos equipos que se enfrentan sino que existe no solo los que van a ver el fútbol sino de los miles que van al estadio para poder apreciar el siempre espectacular show de medio tiempo, este año El Super Bowl LVII marcará el debut de Apple Music como el nuevo patrocinador del show de medio tiempo tras la salida de Pepsi, que dejó terminar su contrato con la liga tras la temporada 2021 y que este año la encargada de amenizar el show de medio tiempo y de dar inicio a un contrato de cinco años entre la NFL de los Estados Unidos y el gigante tecnológico Apple, es nada más y nada menos que la nacida en Barbados, Rihanna quien se apodera de los 13 minutos aproximadamente que de costumbre tiene el Show de medio tiempo.

A escasos días del super espectáculo todos se preguntan y cuánto dinero ganará la intérprete de Umbrella por actuar en el show del descanso del Super Bowl, la respuesta es que no se le paga por su presentación a los artistas encargados de presentarse en el show de medio tiempo, no cobran nada por su actuación, ya que la publicidad que el mismo evento les otorga hace que sus ventas se eleven de manera estratosférica y esas son las verdaderas ganancias de presentarse en el evento deportivo más importante del año, debido a que los artistas no cobran nada por presentarse en el halftime show, todos los costos y gastos de producción relacionados con la presentación corren bajo el presupuesto de la NFL.

En el año 2020, en la presentación de las super estrellas Jennifer López y Shakira, incrementaron sus ventas en un 893% tan sólo dos días después de su presentación en el halftime show y las ventas musicales de The Weeknd, encargado del acto en el año 2021, aumentaron un 385% sólo en Estados Unidos, según informes de MRC Data, en el año 2022, el halftime show estuvo al mando de los Dioses del Rap, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige, la prestigiosa revista de música Billboard, Snoop Dogg registró las mayores ganancias, con un aumento del 143%, seguido de Mary B. Blige, con el 132%, Dr. Dre con un 108%, Eminem con un 39% y Kendrick Lamar con un 35%, Coldplay y Beyoncé en el 2020, reunieron más de seis millones de dólares tras su aparición en el halftime show, mientras que Bruno Mars alcanzó los tres millones y Lady Gaga los 2.8.