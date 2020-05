El 8 de Junio vuelve la liga de fútbol de España

Así lo anunció el Presidente de Gobierno de España.

Pedro Sánchez Presidente de gobierno de España, anunció que autorizan el regreso de la liga de Fútbol de España a partir de la semana del 8 de Junio que se disputará la Jornada 28, los encuentros se disputarán de la siguiente manera:

Sevilla Vs Betis – Athletic Vs Atlético – Celta Vs Villarreal – Espanyol Vs Alaves – Granada Vs Getafe – Leganés Vs Valladolid – Mallorca Vs Barcelona – Real Madrid Vs Eibar – Valencia Vs Levante.

Todos los encuentros de fútbol se realizarán a puerta cerrada.