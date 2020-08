El Barcelona no quiere reunirse con Messi, si no es para su renovación

Los abogados de Messi quieren reunirse con el club de manera urgente.

La estrella del fútbol Leo Messi, que quiere salir del club que ha militado más de 17 años, va a ser muy traumática y que por supuesto el Argentino quiere suavizar, por ello, ha solicitado a sus abogados que negocien una salida del club pactada con la directiva, pues no quiere cerrar una etapa tan importante de su vida dejando malas sensaciones para ninguna de las dos partes.

En este momento el objetivo que tiene el Argentino es el de abandonar el club catalán y si puede ser sin clausula mejor y poder irse al Manchester de su gran amigo Pep Guardiola, claro para ello necesita la carta de libertad o un precio de 700 millones de la rescisión del contrato. La respuesta por parte del equipo culé es que están dispuestos a reunirse con los representantes legales de Messi, pero solo si el jugador quiere renovar con el club. No están dispuestos a venderle por menos de esos 700 millones, y están seguros de que pueden hacer recapacitar al futbolista. O es para renovar o no hay nada que negociar, es lo que expresaron las fuentes del Fútbol Club Barcelona a medios de comunicación.

Messi tiene la firme intención de presentarse este domingo a pasar los test de PCR que realizarán a todos los jugadores y técnicos del club, para poder empezar a realizar prácticas el próximo lunes cara a la temporada 20-21 a las órdenes del nuevo Técnico Holandés Koeman, aunque no está nada claro que Messi vaya a seguir defendiendo la camiseta azulgrana. Los asesores del futbolista le han recomendado que cumpla y no se declare en rebeldía, pero hasta que no llegue el mismo domingo no estará nada 100% asegurado.