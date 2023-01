El Metro de Bogotá como en tantos años persiste la incertidumbre sobre su futuro.

Ahora el Presidente insiste en que sea subterráneo.

Después de la reunión de casi cuatro horas que se tuvo con la alcaldesa de Bogotá y conocer el concepto de consorcio constructor, el Presidente Petro dio instrucciones de analizar otra propuesta, con el argumento, que tiene un concepto jurídico que haría viable la modificación y que, si es del caso, cambia la Ley para que el gobierno ponga el dinero que se necesite. Esto hace que se vuelva a persistir en la incertidumbre que se tiene sobre el futuro de la obra más importante de la ciudad de Bogotá que durante muchos años y muchos gobiernos, vuelva atener los gastos millonarios que le ha costado al país y a la ciudad, por supuesto con el dinero de los Colombianos.

Los constructores del proyecto que está en marcha, señalaron que no ven viable jurídicamente modificar el actual proyecto, salvo una extensión desde la calle 72 hasta la calle 100, pero el Presidente Petro tiene otra cosa en mente, que es un metro subterráneo, desde la estación 8, que está en la calle primera con carrera 50, hasta la calle 72, y dice tener dos conceptos que permitirían la modificación, incluso, si es del caso, dijo que cambiaría la ley para que el Gobierno pueda asumir el 100 % de los sobrecostos, que serían billones de pesos de la arcas de la nación. Claudia López Alcaldesa de Bogotá en rueda de prensa, al terminar la reunión, habló de las conclusiones del encuentro y que, tal como lo pidió el presidente, el consorcio presentó el informe con cinco opciones para el metro subterráneo, de las cuales, el mismo consorcio descartó cuatro, por los riesgos jurídicos que implicaría, tan solo recomendó una, por viabilidad técnica y financiera que sería la extensión hasta la calle 100, con tres estaciones y 3,9 kilómetros adicionales subterráneas, y para que este sea viable se basó en razones jurídicas, porque no modifica el contrato y no superaría un costo adicional al 50 % del valor original, según el consorcio constructor de esta manera integraría 20.000 pasajeros más. El Presidente Petro no quedó convencido de lo que el Consorcio expuso e hizo una contrapropuesta de instalar dos mesas de trabajo, una jurídica, para estudiar los conceptos a favor y en contra de la modificación del objeto del contrato, y otra para analizar técnica, jurídica y financieramente el metro subterráneo que tiene en mente, que va desde la calle primera hasta la calle 72. Según la Alcaldesa por ahora no hay plazos para una conclusión, sólo que esperan hacerlo lo más rápido posible, vamos a seguir las instrucciones del presidente, puntualizó la mandataria.

Finalmente, Claudia López insistió en que Bogotá no tiene plata adicional para poner en la modificación del contrato de la primera línea del metro, Por lo tanto, que el presidente indicó que, lo que cueste adicional, si hay viabilidad jurídica y económica, los pondría completos el Gobierno Nacional, no obstante a que la ley dice que la Nación solo puede financiar el 70 % de las obras, El Presidente Petro indicó que si hay que modificar esa ley para poder asumir el 100 % de los sobrecostos, lo hará. La propuesta del Presidente Petro pidió evaluar, para poder tener metro subterráneo, implicaría seis años más de tiempo en obras y $12 billones adicionales de sobrecosto, la alcaldesa dijo que, las obras del metro elevado continuarán como están programadas, hasta tanto no exista un cambio, la incertidumbre por supuesto como en tantos años de una de las obras que más ha necesitado la capital desde hace muchos años persiste.

Al día de hoy las obras del Metro de Bogotá, llevan un avance real de ejecución del 18,26%. Los recursos que se han ejecutado al día 31 de Diciembre del 2022 por parte de la nacion han sido $ 425.806.080.916 y por parte del distrito $ 2.585.880.010.018 , para un total de desembolso alrededor de 3 Billones de pesos que es el 13.5% del presupuesto del convenio de cofinanciación, El costo total de la Línea 1 del Metro elevada es de 25 billones y la subterránea línea 2 es de 34,9 Billones de pesos.