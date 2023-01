El mundo Deportivo despide a Pelé

Estos mensajes despiden a quien es leyenda del fútbol mundial

Edson Arantes do nascimento más conocido como Pelé, nacido un 23 de Julio del año 1940, con 82 años de edad, quien debutó con la selección Brasileña de fútbol a los 16 años de edad, ganador de tres mundiales de fútbol en los años 1958, 1962 y 1970, más de 1.200 goles de su autoría, catalogado como el mejor futbolista de todos los tiempo y quien falleció el pasado 29 de Diciembre, como consecuencia de un cáncer de colon. De inmediato los grandes estrellas del deporte le enviaron su mensaje, a uno de los deportistas más exitosos e icónicos de la historia.

Neymar escribió en sus redes sociales, Antes de Pelé, el 10 era sólo un número. Leí esa frase en alguna parte, en algún momento de mi vida. Pero esta hermosa frase está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era sólo un deporte. Pelé lo cambió todo. Transformó el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y sobre todo, dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil elevaron su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. ¡Pelé es ETERNO!.

Cristiano Ronaldo : Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un simple «adiós» al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que abraza a todo el mundo del fútbol en estos momentos. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me demostró fue recíproco en todos los momentos que compartimos, incluso a distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo perdurará para siempre en cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé».

José Mourinho: En 2005 recibí el premio de la BBC directamente de manos del Rey, y a día de hoy es uno de mis momentos de mayor orgullo. Me alegré mucho de tenerlo en Manchester, donde tuvimos una charla tan agradable y pasamos un rato tan agradable, y aún más en un evento de Hublot, donde realmente nos reímos mucho. Descanse en paz el Rey Pelé, estoy pensando en sus seres queridos. Estoy muy triste».

Ronaldo :Único. Genio. Técnico. Creativo. Perfecto. Inigualable. Donde Pelé ha ido, él se ha quedado. Sin haber dejado nunca la cima, nos deja hoy. El rey del fútbol: uno y el mismo. El mejor de todos los tiempos. El mundo está de luto. La tristeza de la despedida se mezcla con el inmenso orgullo de la historia escrita. Qué privilegio venir después de ti, amigo mío. Tu talento es una escuela por la que todo jugador debería pasar. Su legado trasciende generaciones. Y así es como seguirás viviendo. Hoy y siempre, te celebraremos. Gracias, Pelé. Descanse en paz».