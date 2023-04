El río de los 7 colores en Colombia

Como si fuera un arcoíris acuático, desde los tonos rojos hasta los azules en este bello paisaje Colombiano.

Este maravilloso paisaje Colombiano conocido como el río de los Siete Colores o el río más hermoso del mundo o el río que se escapó del paraíso, como mucho de los nombres que recibe el impresionante paisaje de Caño Cristales, en el corazón de Colombia, se ha convertido en un popular destino turístico internacional, que miles de visitantes y aventureros visitan cada año, para encontrar una preciosa estampa que parece sacada de otro planeta, es como un arcoíris líquido que fluye entre las rocas. Caño Cristales fue dado a conocer por primera vez a nivel intencional por el Colombiano Andrés Hurtado, un fotógrafo, periodista y explorador que convirtió las preciosas fotografías que tomó de este lugar en postales que dieron la vuelta al mundo, por supuesto imágenes que invitaban a muchos los turistas que se acercan hasta allí para disfrutar de su singular belleza, el Departamento del meta en Colombia es el lugar encargado de acoger el río Caño Cristales, un afluente del río Guayabero con aproximadamente 100 kilómetros de largo, su cauce va zigzagueando entre el relieve de la Sierra de la Macarena y a lo largo de su recorrido se van sucediendo numerosos saltos de agua, que generan zonas de rápidos, pozas y piscinas naturales.

Lo que hace más singular a este hermoso río colombiano es su curiosa coloración que tiene tonos rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, rosas y negros, creando un auténtico arcoíris en el tramo conocido como El Paso de la Danta, un espectáculo de colores se debe principalmente a la presencia de una planta muy particular en el lecho del río, la conocida como Macarenia clavigera que al sumarse los propios minerales del suelo, hace que aparezca el color amarillo, el mejor momento para visitar este precioso paraje Colombiano de Caño Cristales empieza en los primeros días de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, para llegar hasta allí es necesario ir con un guía turístico oficial, en los meses de Diciembre a Mayo el acceso a Caño Cristales permanece cerrado con el fin de preservar el ecosistema.

Para su visita se puede viajar en fórmulas de 3,4 o 5 días desde la capital del país Bogotá, desde la ciudad de Villavicencio o la macarena, es bueno planificar 3 días como mínimo, es aconsejable vacunarse contra la fiebre amarilla y usar ropa larga y ligera, calzado para caminar por terreno húmedo y para disfrutar al máximo este paseo, respetando el medio ambiente, debes tener en cuenta estas recomendaciones: No se permite llevar ninguna clase de químicos, por lo tanto no podrás usar bloqueador y repelente, no se puede fumar ni tomar bebidas alcohólicas, se debe llevar bebida hidratante en un envase que no sea de plástico, el agua del caño no es recomendable para el consumo, allí vas a estar en plena naturaleza, por ser un destino protegido con un estricto control del medio ambiente, tiene una capacidad limitada de personas por día, por lo cual es recomendable que la reserva la hagas con tiempo, para conocer el río más lindo del mundo.