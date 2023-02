Estados Unidos derriba otro objeto no identificado sobre Canadá

Es el segundo este fin de semana

Un avión caza F-22 perteneciente a los Estados Unidos, ha derribado ayer sábado un objeto volador no identificado, que ha sido detectado en el norte de Canadá, después de recibir la autorización del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, He ordenado derribar cualquier objeto no identificado que haya violado el espacio aéreo canadiense, El NORAD ha derribado un objeto sobre el Yukón, explicó en un comunicado y en su cuenta de Twitter el primer ministro Canadiense en referencia al Mando de Defensa Aeroespacial de Norte América de las Fuerzas Armadas estadounidenses que por sus siglas se conoce como NORAD. Aviiones canadienses y estadounidenses fueron movilizados y un F-22 de los Estados Unidos ha disparado con éxito contra el objeto, explica Trudeau, He hablado esta tarde con el presidente Joe Biden, Fuerzas canadienses recuperarán y analizarán los restos del objeto.

Este nuevo objeto estaría sobrevolando a gran altitud el territorio del Yukón, que es una región fronteriza con Alaska, El NORAD había confirmado previamente que estaba haciendo un seguimiento de un objeto volador no identificado en el norte de Canadá, pero por el momento no han trascendido más detalles, no se sabe si este nuevo objeto está relacionado con el globo espía Chino que fue derribado la semana pasada en el Atlántico tras atravesar Norteamérica o este relacionado con otro objeto derribado el viernes pasado sobre Alaska, por su parte el gobierno Chino asegura que el primero era un globo meteorológico que se desvió fortuitamente, el viernes pasado, Washington anunció, que ha puesto sanciones contra seis organismos chinos vinculados a la industria aeroespacial en respuesta a la presencia de este globo y el secretario de Estado, Antony Blinken, canceló una visita a China.