Estados Unidos entra en recesión el segundo trimestre anual

El PIB Americano, cae el 0,2 tras ya haber contraído un 0,4 en los tres primeros meses del año.

Los Estados Unidos de Norteamérica entró en recesión técnica en el segundo trimestre de 2022, cuando su producto interior bruto (PIB) experimentó una caída del 0,2%, tras ya haber contraído un 0,4% en los tres primeros meses del año, según se desprende de la primera estimación del dato publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno estadounidense (BEA). El término recesión técnica, según el consenso de los economista es la situación económica que se da al encadenar dos trimestres seguidos de contracción económica.

Esta recesión técnica de USA, supone una mala noticia para la economía mundial, dado que es la economía más fuerte del mundo, con un PIB de casi 19. 500.000 millones de euros en el año 2021. La Oficina de Análisis Económico del gobierno Americano, ha explicado que entre abril y junio se registraron descensos en inventario de inversión privada, en residencial fija, en el gasto del Gobierno y en inversión fija no residencial, retrocesos que fueron compensados en parte por un alza en las exportaciones y el gasto de los consumidores, la contracción económica del segundo trimestre se produjo en un contexto de continua inflación, bajo desempleo, tipos de interés al alza y problemas persistentes en las cadenas de suministro. El PIB de Estados Unidos al cierre del segundo trimestre de este año 2022 era un 2,5% superior al observado al finalizar el cuarto trimestre del año 2019, es decir antes de que impactara la Pandemia del Covid-19, en el primer trimestre, este dato estaba un 2,7% por encima.

Exactamente, la institución define una recesión como una disminución significativa de la actividad económica extendida por toda la economía, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en la producción, el empleo, los ingresos reales y otros indicadores, no de los signos de fortaleza de EEUU es su mercado laboral donde el país creció en junio de este año 372.000 nuevos empleos no agrícolas, después de los 384.000 de mayo, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,6% por cuarto mes consecutivo. a pesar de la recuperación registrada, todavía hay 524.000 puestos de trabajo menos que antes del estallido de la pandemia de coronavirus, en febrero del año 2020, ahora bien mientras que el empleo privado sí se ha recuperado donde hay 140.000 empleados más, el empleo público no lo ha hecho, hay 664.000 empleados menos a cargo del Gobierno de EEUU.

Janet Yellen, secretaría del Tesoro, señaló que la economía estadounidense se desacelera, pero señaló que los datos no anuncian una recesión. No digo que evitaremos definitivamente una recesión, pero creo que existe una vía para mantener el vigor del mercado laboral y bajar la inflación, puntualizó Yellen. Estados Unidos ha entrado en recesión técnica, en contra de lo que apuntaban, de media, las previsiones, los expertos esperaban un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, pero las estimaciones oscilaban entre una contracción del 2,1% y un crecimiento del 2%. El déficit comercial de EEUU, que en junio fue el menor en siete meses, animó a los expertos a revisar al alza sus expectativas.