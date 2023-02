Estoy lista para el próximo Round, explica Shakira

Es la primera entrevista que concede a un medio, la dio a Televisa.

Televisa, cadena de Televisión Mexicana, ha tenido la primicia de poder entrevistar a la superestrella Colombiana del momento Shakira, luego de la separación con el padre de sus hijos Gerard Piqué y poder saber sobre sus futuros proyectos y realmente lo que paso con el exfutbolista Español, Shakira que hasta este momento solo ha hablado a través de sus canciones que entre otras cosas con muchísimo éxito, ha hablado en horario estelar de México en el Canal de las Estrellas, en el programa En Punto, conducido por el periodista mexicano Enrique Acevedo. Las declaraciones de Shakira se han producido después del estreno del exitoso tema Te Quedo Grande, que interpreta en colaboración con la también Colombiana Karol G, es un tema que recuerda la traición que sufrió y de acuerdo con el diario Norteamericano The New York Times, la cantante suscribe cada palabra de la canción, Esa letra es exactamente como se siente ahora mismo.

Shakira ha expresado en la entrevista que sigue atravesando un momento difícil, Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal, así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos, comentó la artista, las mujeres están en un momento clave y repitió las palabras de la exsecretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, con su frase de sororidad, Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Shakira declaró sobre sus relaciones, Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre, yo también soñaba con una familia, pero ha asegurado que ha salido fortalecida de su última experiencia amorosa. En lo que se refiere a sus últimos temas que han tenido un éxito mundial en reproducciones expresó, Lo contrario de la depresión es la expresión, una frase que sacó de un libro que leyó hace poco y finalmente dijo que ahora es autónoma, Dependo de mi misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos, Hay que tolerar la frustración, hay que cosas que no salen como uno quiere.

Todos los millones de Fans que tiene la artista Colombiana, asistieron en tiempo real a la ruptura de su romance con el exjugador del FC Barcelona, a través de sus canciones, ha difundido cuatro canciones sobre su duelo, Te felicito, que hasta abril del 2022 no contaba con un destinatario específico pero dejaba ver algunas sospechas amorosas, luego sorprendió con Monotonía, donde habla del desgaste de las relaciones, el super éxito que puso a vibrar al mundo entero fue Session #53 con Bizarrap, en la que critica duramente a su expareja y a su nueva novia, Clara Chía, este tema especialmente se ha reproducido 357 millones de veces en apenas un mes de su estreno. El tema que ha estrenado con Karol G ya acumula 52 millones de visualizaciones en Youtube. Los especialistas en webs señalan que los beneficios para la cantante estarían en más de tres millones de euros, cantidad a la que habría que sumarle una red social como Instagram, la radio, o el merchandising, la colombiana puso en venta la sudadera oficial de su frase Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, diseñada por su sobrina, que se agotó en la primera producción que sacaron a la venta, de momento, Shakira factura tanto como dice en su canción.