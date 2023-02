Fernando Alonso da Esperanza de triunfos al Aston Martin

Estoy listo me siento bien y quiero aprovechar esta oportunidad especial afirma el Asturiano

El piloto Español de fórmula 1 Fernando Alonso, quien es una verdadera leyenda viviente del automovilismo mundial, a pesar de que en los últimos tiempos ha sido muy difícil para él en la Fórmula 1, por tomar no muy buenas desiciones, correspondido con coches aún peores, e incluso marchándose un tiempo llegado el momento, la mística de su conducción y su capacidad de atracción hacia los aficionados del mundo del motor, han logrado que la fe en un nuevo triunfo del asturiano siga intacta. El trabajo estos primeros días de año de la escudería Aston Martin están siendo exhaustivos y milimetricos para empezar a afrontar un mundial en este 2023, Fernando Alonso sabe y conoce de sobra que es probable que no compita por victorias ni podios, pero igualmente sabe y conoce que solo el esfuerzo podría llevarle de nuevo hasta los podiums que viene en la máxima competición del mundial del motor, a la sola espera que se enciendan motores, el piloto español bicampeón del mundo, se ha sincerado para la marca verde, y se ha abierto por completo y está listo para la temporada 2023.

Fernando está a punto de comenzar en su 21ª temporada en la Fórmula 1, afirma que El fuego sigue ardiendo y que hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esta competitividad dentro de ti, tienes que tener ese hambre de ser el mejor, he tenido esta hambre desde que era un niño. Siempre trato de vencer a todos en todo lo que hago, sea una carrera, un partido de tenis, un juego de cartas o lo que sea, se trata de ganar, se trata de aprovechar tus fortalezas y usar las debilidades de tu oponente en su contra, si no puedo vencerlos con el Plan A, voy al Plan B, si el Plan B no funciona, voy al Plan C, tengo que vencer siempre a quien esté frente a mí asegura el piloto Español con espíritu competitivo. Afirma que sobre la parrilla, cree que todavía se encuentra entre los mejores, aunque no se atreve a afirmar que él es el mejor, Hay pilotos que están en una forma increíble en este momento y los respeto a todos, todos los pilotos de la parrilla tienen mucho talento, pero yo también estoy en ese grupo y todos en ese grupo tienen diferentes fortalezas y debilidades, es cómo usa esas fortalezas y debilidades lo que te distingue.

Es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y campeonatos, ahora hacer que ese tiempo sea lo más corto posible, este es mi mayor desafío, pero estoy listo para ello, nos explica y afirma Fernando todavía en pleno proceso de adaptación a su nuevo equipo, Seguiré estando muy orgulloso si el equipo gana sin mí en el coche, estaré muy orgulloso del proceso y de mi contribución al proyecto, me enorgullece mucho escribir el próximo capítulo en la historia de la marca y convertirme en parte de la familia Aston Martin, Esta es una oportunidad muy especial para mí con este equipo en este momento de mi carrera, me he estado preparando física y mentalmente para este desafío, y veo este proyecto como ganador. Esta pretemporada ha sido mucho más tranquila que los últimos años, tuve el accidente de bicicleta en el 2021 y el invierno siguiente tuvieron que quitarme algunas de las placas que se usaron para reconstruir mi mandíbula, pero este invierno pude concentrar todo el tiempo que quisiera en entrenar, estoy en mejor forma que las últimas temporadas, no puedo esperar para subirme al auto y comenzar la temporada, me siento bien y estoy listo. A Fernando Alonso queda claro que no se le ha acabado la magia, ni las ganas de demostrarla ahora que todo esta ya a punto de comenzar.