Fernando Alonso va a Aston Martin la próxima temporada

Deja su etapa en Alpine y comienza otra donde dice tener hambre y ambición de luchar.

El piloto Español de Fórmula 1 Fernando Alonso ya tiene equipo para la próxima temporada, dejará Alpine por ocupar un sitio en los bólidos de Aston Martin, un cambio después de no acertar como él quería en la escudería Francesa de Alpine, donde no han terminado de ayudar al español en los momentos claves de la temporada. En Aston firma por varios años en un contrato multianual.

Las primeras palabras en su comunicado oficial del piloto Español doble campeón del mundo fueron, este equipo de Aston Martin claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula Uno en la actualidad. Conozco a Lawrence y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula Uno. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigree ganador, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone, quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito, es lo que asegura Fernando Alonso. Por su parte el que será compañero del Español Lawrence Stroll dice estar encantado con la llegada de Fernando, conozco y admiro a Fernando desde hace muchos años y siempre ha tenido claro que es un ganador comprometido como yo, parecía natural invitar a Fernando a ser parte del desarrollo de un equipo ganador, y rápidamente establecimos en nuestras conversaciones recientes que tenemos las mismas ambiciones y valores, y fue lógico y fácil confirmar nuestro deseo de trabajar juntos.