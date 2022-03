Fracasa el parar la guerra entre Rusia y Ucrania.

La reunión se llevó a cabo hoy en Turquía.

Por cuarta vez, las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania han vuelto a terminar sin ningún tipo de avance. Dimitrio Kuleva, ministro de Exteriores de Ucrania y Serguéi Lavrov Ministro Ruso se han reunido hoy jueves en el balneario turco de Antalya, donde también ha participado el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, encuentro que se llevó a cabo con la tensión de que Rusia había atacado sin ningún escrúpulo a un Hospital Materno Infantil en la ciudad de Mariupol que inmediatamente Ucrania calificó como crimen de guerra. El ministro ruso ha asegurado tras el encuentro, que ha trasladado al ministro de exteriores de Ucrania sus exigencias y requisitos y que este le ha contestado que lo van a pensar, y le trasladaron la respuesta en un futuro encuentro Bielorrusia

Por su parte, Dmytro Kuleba Ministro Ucraniano ha asegurado tras la reunión que, pese a haber propuesto un alto el fuego de 24 horas que pueda garantizar la llegada de ayuda humanitaria, no se ha progresado en ese aspecto. y que la narrativa del Ministro Ruso es que seguirán su agresión hasta que Ucrania cumpla con lo que pide el gobierno Ruso, entre esas la rendición absoluta de Ucrania y eso no es aceptable, ha dicho el ministro ucraniano. Rusia insiste en varias exigencias para poner fin a la guerra: un cambio constitucional que asegure que Ucrania será neutral, el reconcomiendo de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugangsk.

Pese a que hasta ahora Ucrania había decidido no aceptar las peticiones, el pasado martes Volodimir Zelenski Presidente de Ucrania rebajó sus pretensiones y se declaró abierto al diálogo. En la entrevista que le realizó la ABC News, el mandatario ucraniano dio a entender que la opción de entrar en la OTAN se ha enfriado. La Alianza tiene miedo a las cosas controvertidas y a la confrontación con Rusia. Nunca he querido ser de un país que esté pidiendo algo de rodillas. No vamos a ser ese país, y yo no quiero ser ese presidente, sentenció. Zelenski que sigue aspirando a tener un cara a cara con Vladimir Putin para encontrar una solución y parece aceptar hablar incluso del reconocimiento de la independencia del Donbás y de Crimea.

La destrucción en Ucrania continúa imparable y ni los corredores humanitarios ni los alto el fuego frenan la escalada de bélica. Mariúpol es un buen ejemplo de ello, tras sufrir este miércoles un bombardeo a varias instalaciones médicas, pero no es el único. En la ciudad de Sumy aviones rusos bombardearon esta madrugada barrios residenciales de la ciudad, según las autoridades ucranianas. La ciudad de Mariúpol se ha convertido para Rusia en el gran escollo en la frontera sur de Ucrania. Tras nueve días de cerco a la ciudad, el Ejército ruso no consigue hacerse con ella, lo que impide enviar más fuerzas al resto del Donbás y a la conquista de Odesa y terminar de aislar a Ucrania del mar. Además, esta ciudad también es clave para las aspiraciones de Rusia de unir la península de Crimea con los territorios rebeldes del Donbás.

El dia de ayer miércoles un ataque ruso a un hospital de maternidad ha recibido las denuncias de todo el mundo, acusando Rusia de perpetrar un crimen de guerra. Rusos, no solo habéis cruzado la línea de lo que es aceptable en las relaciones entre Estados y pueblos sino que habéis cruzado la línea de la humanidad, ha dicho Pavlo Kirilenko, de la administración militar regional de Donetsk. La cifra de heridos facilitada por Ucrania es de 17 personas y Al menos tres personas muertas, entre ellas un niño, El presidente de Ucrania, ha calificado los ataques de atrocidad: Hay gente, niños, bajo los escombros. ¿Cuánto tiempo más seguirá el mundo siendo cómplice e ignorando el terror? ¡Declarad ahora mismo la zona de exclusión aérea! ¡Detened la matanza! Tenéis el poder pero parece que estáis perdiendo humanidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha defendido que las fuerzas ucranianas tenían posiciones de combate equipadas dentro del hospital materno infantil, según ha informado la CNN. Dmitry Polyanskiy, el representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas ha tachado de noticia falsa este hecho, y asegura que un día antes ya advirtió a la ONU que el hospital se había convertido en un objetivo militar por los radicales. Vídeos e imágenes aportadas por periodistas internacionales muestran civiles y personal en el edificio heridas, incluidas varias mujeres embarazadas.