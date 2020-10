Hay confusión en pruebas COVID en el aeropuerto de el Dorado

Las Aerolíneas dicen que hay contradicción entre las normas del Ministerio de Salud y de Migración Colombia.

La IATA que es la asociación de transporte aéreo internacional, pidió al gobierno de Colombia que aclare a quienes debe exigirse la prueba de covid-19 con resultado negativo, porque existen contradicciones entre las normas emitidas por el Ministerio de Salud Colombiano, la Protección Social y la UAE de Migración Colombia, en las Resoluciones 1627 del 15 de septiembre de 2020 y 2232 del 17 de septiembre de 2020, que están contenidas en los protocolos para viajes internacionales.

En Colombia se inició la apertura de vuelos internacionales el pasado 21 de septiembre e impuso como requisito para el ingreso al país la prueba PCR COVID-19 negativa, pero la IATA aseguró que mientras la norma del Ministerio de Salud claramente señala que todo viajero, sea colombiano o no, debe cumplir con el requisito, la Resolución 2232 emitida por Migración Colombia, en el parágrafo tercero del artículo 2, dice que para el caso de ciudadanos colombianos que lleguen al país sin prueba negativa de covid-19, se escribirá en el pasaporte que deben cumplir aislamiento responsable por 14 días, de igual forma se dejará constancia en el aplicativo Platinum PCM, campo F-7.

La Iata envió una carta el pasado 25 de septiembre dirigida al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Aeronáutica Civil, y a Migración Colombia, con el fin de solicitar aclaración para evitar inconvenientes y en ella se pide a las autoridades Colombianas que definan de forma explícita si los pasajeros que son Colombianos y/o residentes deben presentar prueba negativa como condición de embarque o no, previo al viaje y agrega que Agradecen la disposición de las autoridades colombianas en trabajar de la mano con la industria Aérea en la reapertura del servicio pues la confusión se ha dado porque hay interpretaciones en el sentido de que a los ciudadanos colombianos no se les puede negar la entrada a su país.

Desde el Ministerio de Salud Colombiano informaron que las pruebas de las personas que salen del país no las determina el Estado colombiano, sino el país de destino y que para las que ingresen a Colombia deben traer prueba de PCR negativa tomada en el país de origen dentro de las 96 horas anteriores a abordar el vuelo.