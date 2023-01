Hay personas que se creen por encima del bien y del mal dice la abogada de la víctima en el caso Dani Alves

La abogada asegura que Dani Alves no uso preservativo.

La abogada de la víctima que presuntamente violó Dani ALves, Ester García López, se ha pronunciado por primera vez ante medios de comunicación y ha asegurado que el futbolista brasileño no usó protección durante la agresión sexual, por lo que su cliente ha tenido que ser tratada por los médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el hospital ha prescrito todo un tratamiento destinado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya que no se utilizó preservativo, por parte de su agresor. La joven de 23 años, está tomando ansiolíticos para poder conciliar el sueño, algo que no ha logrado desde la declaración y está recibiendo apoyo psicológico para asimilar lo ocurrido, la letrada ha indicado que su cliente no ingirió bebidas alcohólicas, lo que le permitió recordar con claridad todos los detalles y hacer una declaración concisa, sin contradicciones, muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan algunas cosas, lo que, por otro lado, no invalida la verdad, en su caso, eso no ocurrió, lo recordaba todo, de principio a fin, ha asegurado la abogada.

La víctima fue sometida a exámenes médicos tras la agresión sexual, esta ha permitido recoger todas las evidencias, la abogada ha explicado que, normalmente, quienes han sufrido violencia sexual, por asco, lavan su ropa interior, pero en este caso, su cliente fue trasladada directamente por la policia de Barcelona los Mossos d’esquadra no tuvo tiempo de pensárselo, explica la letrada y añade que la detención y el ingreso en prisión provisional sin fianza hacen que considere este caso ejemplar sea cuál sea el desenlace del mismo, hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente, apunta García López.

Dani Alves permanece detenido y todo hace pensar que le llevará mucho tiempo el poder resolver este caso y permanecer detenido, su vida ha estado cargada de bailes y risas hasta que fuese detenido y acusado de agresión sexual con violencia, por supuesto nada volverá a ser igual para él, Alves ha acaparado cientos de titulares durante años, nada era tan grave como los actuales, dentro del terreno de juego, Alves protagonizó varios rifirrafes con sus propios compañeros por sus característicos bailes para celebrar sus victorias, no obstante para bien o para mal, fuera del fútbol siempre ha sido el centro de todas las miradas, se le podía ver con sus originales looks por las calles de Barcelona, así como en los bares y clubes de moda de la ciudad condal, Dani Alves se casó con Dinorah Santana y tuvieron dos hijos se divorciaron en el año 2011 y ella pasó a ser simplemente su representante, su separación fue muy amistosa, él le compró un gran piso en una urbanización exclusiva del norte de Barcelona, aunque él seguía viviendo en Ciudad Diagonal, luego comenzó una relación con la modelo canaria Joana Sanz, con quien se casó por sorpresa en Formentera hace más de siete años, es su acompañante en los diferentes eventos públicos al que acude el deportista, Dani Alves no solo ha ganado dinero gracias al fútbol, además de colaborar en la agencia de representación de su exmujer, el futbolista creó Cedro Esports, empresa dedicada a explotar los derechos de imagen de personajes deportivos, durante un tiempo tuvo un restaurante, Fogo, junto a un chef brasileño, en donde ofrecían los platos más característicos del país latinoamericano, la pandemia provocó el cierre.