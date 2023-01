Bus gratis a Brasilia, todo pagado, asi se organizó a través de las redes sociales.

La organización del intento de asalto al poder en Brasil se gestó y se organizó en las redes sociales, especialmente con WhatsApp y Telegram, por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, en un análisis de los más de 17.000 grupos públicos que en Brasil discuten habitualmente sobre política nacional en WhatsApp, muestra que al menos desde el pasado 5 de enero se registraron los llamamientos para la gran convocatoria y tomar las calles, se animó a llevar equipo como cascos, guantes, chalecos, máscara de gas o gafas de natación contra el efecto de los gases lacrimógenos, en estos mensajes se podía leer, se acabó la paciencia, ya se están formando las primeras líneas del movimiento, si estás en Brasilia, organízate, los niños y ancianos no deben participar en los días de confrontación, y un llamado muy particular a los poseedores de armas a participar en la acción.

Las protestas fueron convocadas por los grupos bolsonaristas que llevan acampados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia desde el día 30 de Octubre, día posterior a las elecciones ganadas por el actual Presidente Lula, se consideran víctimas de un supuesto fraude electoral tras unos comicios que dejaron muy polarizada a la sociedad brasileña, pues el Presidente Lula ganó las elecciones Presidenciales por la mínima en la segunda vuelta, con apenas el 50,90% de los votos, Bolsonaro quedó con al 49,10% de los sufragios, lo que demuestra el amplio apoyo popular que todavía mantiene en Brasil. En estas protestas se señala igualmente como origen a iglesias evangélicas de Brasil, país donde casi el 30% de la población es evangélica y donde Bolsonaro capitalizó este apoyo con su lema Brasil encima de todo, Dios encima de todos y la Biblia como bandera y cuenta con millones de seguidores que profesan esa fe, en grupos de Telegram analizados se habla de la organización para viajar en autobuses hasta Brasilia donde los mensajes escriben de tener bus gratis para Brasilia con regreso a su ciudad o lugar de origen el día 15, se paga agua, café, comida, cena, las FFAA están esperando nuestra acción para entrar, todo está listo, haciendo referencia a que las Fuerzas Aéreas Armadas estarían apoyando la manifestación.

Más de 400 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro han sido detenidos en Brasil por invadir y destrozar las sedes del congreso, de la Presidencia y de la Corte Suprema de Justicia para intentar derrocar al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sosteniendo la tesis de no reconocer la derrota de su líder Bolsonaro en las elecciones, miles de radicales respondieron a esa llamada y viajaron en autobús desde distintos puntos del país hasta la capital, Brasilia, para sumarse a esas concentraciones, pasando sin inconvenientes por un pequeño cerco policial montado en la Explanada de los Ministerios ante la inacción de la Policía de Brasilia. Uno de los señalados es el gobernador de Brasilia Ibaneis Rocha a quien apartaron 90 días de su cargo por la corte suprema, por haber sido presuntamente conocedor del asalto a las instituciones y porque los manifestantes contaron con la aprobación del gobierno de Brasilia para llevar a cabo los actos, las pruebas que apuntan contra el gobernador son que los asaltantes fueron escoltados por las fuerzas de seguridad hasta la escena del crimen y que la Policía no mostró resistencia dada la gravedad de la situación, que parte del personal desplegado no cumplió las normas propias del cuerpo.