La FIFA entrega los premios The Best

La Española Alexia Putellas y el Argentino Lio Messi reinan en una gala marcada por el Mundial.

El Argentino Lionel Messi nuevamente brilló como el mejor jugador de fútbol del mundo, al ser elegido en los premios entregados por la FIFA The Best, lo que hizo Messi con la selección de su país en el pasado mundial de fútbol en Qatar le dio la oportunidad de coronarse por delante de la prodigiosa campaña del Francés del Real Madrid Karim Benzema tras levantar la copa de la Champions League y del otro nominado el tambien Frances jugador del PSG Kylian Mbappe. Las votaciones de los premios The Best, no dejaron lugar a dudas a la hora de elegir al mejor futbolista del mundo, seleccionadores, capitanes, prensa y fans eligieron al argentino, que levantó su segundo premio The Best con 52 puntos, El segundo más votado fue el Jugador del PSG con 44 puntos, y en tercer lugar terminó el jugador del Real Madrid con 34 puntos.