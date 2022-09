La NASA cancela el lanzamiento de Artemis I

El cohete SLS ha tenido algunos fallos que obligaron a cancelar la misión.

Tras muchas semanas preparando todo para que el lanzamiento del cohete Space Launch System con la nave espacial Orion, se ha cancelado su primer intento, cuando inicialmente parecía que era solo en retraso en el lanzamiento, finalmente la NASA ha anunciado que no se realizaría a la hora señalada de este 29 de Agosto: El lanzamiento de Artemis I ya no se llevará a cabo hoy, ya que los equipos técnicos están trabajando en un problema con una purga del motor, de esta manera ha explicado la NASA su decisión, los equipos continuarán recopilando datos y os mantendremos informados sobre el momento del próximo intento de lanzamiento.

Según ha explicado LA NASA en un comunicado de prensa, se iban a preparar para tres intentos, uno de ellos este que se acaba de cancelar y los otros dos intentos de lanzamiento de Orion I, tendrán como fecha el 2 y el 5 de Septiembre, La agencia espacial también ha explicado que el cohete y la nave permanecen en una configuración segura y estable, detallan que los controladores de lanzamiento continúan analizando por qué una prueba de sangrado para que los motores RS-25 en la parte inferior de la etapa central alcanzaran el rango de temperatura adecuado para el despegue no tuvo éxito, ya con antelación al lanzamiento, la NASA había anunciado el fallo que les impedía lograr la temperatura que buscaban en el motor 3 del SLS, la agencia había explicado que el equipo técnico estaba acondicionando los motores, aumentando la presión en los tanques de la etapa central, para purgar parte del propulsor criogénico de los motores, no obstante a ello, no estaban llegando a acondicionar correctamente el motor 3.

La NASA en sus explicaciones en comunicados ha anotado que el equipo también ha encontrado, lo que parece ser una grieta en el material del sistema de protección térmica en una de las bridas de la etapa central, son juntas de conexión que fijan a la parte superior e interior del intertanque para que los dos tanques puedan unirse.