La OMS dice que el Virus no está controlado

El director de la OMS cree que la pandemia no ha dejado a ningún país intacto y ha humillado al mundo.

El Coronavirus no está bajo control y la Pandemia continúa acelerándose y empeorando, en las últimas 6 semanas se ha duplicado el número total de casos para un total en el mundo de 11,8 millones de personas contagiadas y ya se cuenta con más de 544 mil fallecidos, son las palabras que emitió hoy el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus y en la que anunció que la ex-primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la ex-presidenta de Liberia Ellen Johnson-Sirleaf presidirán el panel que desarrollará la evaluación independiente e integral de la respuesta internacional a esta crisis sanitaria.

Tedros preciso que la Pandemia no ha dejado a ningún país intacto y que el Virus ha humillado al mundo, el máximo responsable de la OMS ha insistido en que el virus no conoce fronteras ni diferencias y, muy al contrario, ha explotado las desigualdades en el seno de los sistemas de salud y las divisiones presentes en las diferentes sociedades, ampliando y profundizando las grietas que ya existían, todos luchan duro contra el virus, pero se han perdido muchas vidas. Para el director general de la OMS, no hay respuestas fáciles, pero algunas naciones han puesto el virus bajo control y debemos aprender de su experiencia y seguir su ejemplo.

Tedros Adhanom ha recordado que, durante muchos años, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que una Pandemia de tipo respiratorio era inevitable, no se trataba del si, sino del cuándo y ha admitido que todavía el mundo no estaba listo para afrontarla, por lo que ha instado a la reflexión, dado que esta clase de amenazas no solo no se detendrán sino que, a su entender, con toda probabilidad, empeorarán. Debemos unirnos para tomar estas lecciones duramente aprendidas y convertirlas en acción, esta crisis sanitaria es una prueba de solidaridad y liderazgo global.