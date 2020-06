La Vacuna contra el Covid-19 estará lista a principios del 2021

El mundo entero está con los ojos puestos y se encomienda a la efectividad de la vacuna contra la Covid-19.

La llegada de una vacuna efectiva contra el Coronavirus es la noticia que se espera en todas partes del Mundo, ya que es la única solución sanitaria real a una pandemia que al día de hoy deja millones de infectados alrededor del mundo y que se ha cobrado ya cientos de miles de vidas humanas, dar una respuesta a cuándo llegará comienza a ser una obsesión para la que no hay una respuesta concreta.

La vacuna que China está desarrollando para hacer frente a la Covid-19 podría estar lista en no menos de un año para que pueda estar disponible para la venta debido a la falta de nuevos infectados con los que realizar ensayos clínicos, tal y como han informado la agencias de noticias chinas, actualmente se están realizando más de una decena de ensayos clínicos de posibles vacunas en diversos países, pero ninguna de ellas ha pasado aún a la tercera fase de pruebas, que requiere la participación de miles de personas para garantizar su efectividad. En China, donde se detectó el virus por vez primera a finales de 2019, a hoy se han registrado menos de diez casos de coronavirus al día a lo largo del mes de mayo, esto ha dificultado los ensayos, se está esperando que se pueda cooperar a nivel internacional para realizar una fase tres a nivel clínico de forma múltiple para lograr así que la vacuna llegue al mercado, en China la vacuna con datos ciertos no llegará al mercado al menos hasta bien entrado el 2021, tal y como avanzan las investigaciones.

La Organización Mundial de la Salud -OMS- , ha informado que espera que a finales de este año 2020 ya estén disponibles millones de dosis de vacunas y que para el año 2021 estén disponibles otros 2.000 millones. Al día de hoy hay unas 300 vacunas en ensayos y tres de ellas ya están cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas, que son las vacunas de la Universidad de Oxford, la vacuna RNA de la compañía Moderna y otra más que se está desarrollando en China, la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, ha explicado en rueda de prensa de que esta hipótesis no son certeras y que depende del resultado final de los ensayos, haciendo énfasis en que la OMS, organismo de Naciones Unidas trabaja con esos supuestos para la adquisición, distribución y reparto justo. Tengo esperanza y soy muy optimista, pero el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja, viene con mucha incertidumbre. Lo bueno de esto es que tenemos muchas vacunas y plataformas para que, incluso si la primera o la segunda falla no perdamos la esperanza y no nos rindamos. Si tenemos suerte habrá una o dos vacunas exitosas finalizando este año.

La Comisión Europea ha explicado esta semana su estrategia para garantizar en todo el bloque vacunas seguras, eficaces y de calidad para la Covid-19, esto en un plazo de entre 12 y 18 meses y que estará basada en un sistema centralizado de compras anticipadas a fabricantes con capacidad de producción en la UE. La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha hecho el traslado de las características principales de esta estrategia a los ministros de Sanidad de los Veintisiete países que componen la Comunidad Europea, en reunión telemática que tuvo lugar hace una semana. La estrategia persigue un triple objetivo que es garantizar vacunas seguras, eficaces y de calidad, asegurando un acceso rápido, a las mismas por parte de los Estados miembros y sus poblaciones.