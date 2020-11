La Vacuna en Colombia será gratuita

El presidente de Colombia reiteró que, la vacuna contra el covid-19, su distribución será gratuita

El Presidente de Colombia Iván Duque garantizó al país que la vacuna contra el covid-19 en Colombia será gratuita y reiteró que ha logrado acuerdos internacionales con varias farmacéuticas y que las vacunas van a hacer adquiridas por el Estado e instó a que los colombianos no bajen la guardia frente a la pandemia, pues hasta que no se tenga una confirmación plena de disponibilidad de la vacuna y un proceso logístico de distribución, nadie puede asumir que esto ya termino, a pesar de los anuncios que hemos visto de los laboratorios tienen grandes avances, aquí nadie se puede confiar, no podemos bajar la guardia y no podemos hacer cuentas alegres, dijo Duque.

Según el Presidente de los Colombianos, todo esto hace parte de este proceso gigante de inversión e innovación que se ha hecho desde la industria farmacéutica e investigaciones en el mundo para el tema del COVID-19, la vacuna podría estar disponible para el segundo semestre del próximo año, el objetivo del gobierno es vacunar inicialmente a 15 millones de colombianos, 10 millones a través del mecanismo Covax y 5 millones por compras bilaterales.