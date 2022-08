Las Megaconstrucciones más importantes en el mundo

Es la respuesta al aumento de población en las grandes ciudades

En las grandes ciudades del mundo como Nueva York, Tokio o París, entre otras, están creciendo de una manera muy rápida, tienen que dar paso a diario a la población que está en constante aumento, y para ello están construyendo lo que podrían ser ciudades dentro de ciudades, megaconstrucciones que pretenden ser una solución a esta necesidad de crecimiento, por supuesto en un futuro muy cercano como es el año 2030 estas grandes ciudades tendrán un cambio significativo, a como se conocen hoy. Las grandes ciudades tal cual las conocemos hoy están en un continuo proceso de cambio, en los núcleos urbanos vive tanta gente que los nuevos vecinos se ven obligados a moverse a zonas periféricas, las Naciones Unidas estima que el número de personas de las grandes ciudades podrían duplicarse para el año 2050, las megaconstrucciones en las grandes urbes son la solución de momento, para dar respuesta y cabida al aumento de población, en ciudades como París, Tokio, Nueva York, Shanghai y El Cairo, entre otras, ya están metidos de lleno en estos proyectos urbanos. Aquí daremos repaso a las más importantes: Shanghai-Todtown es una mini ciudad ubicada dentro de la ciudad de Shanghái, conectada por varias redes ferroviarias y carreteras, esta megaconstrucción tendrá 1.000 apartamentos, un gran centro comercial, contará también con oficinas, un centro cultural y parques infantiles y de ocio, la construcción dio inicio en el año 2014, con una inversión inicial de 1.5 millones de dólares, este proyecto estará terminado por completo en Diciembre del año 2024. El Cairo, Egipto – New Cairo Capital. La construcción de la Nueva Capital de El Cairo empezó en el año 2015, un lugar de 270 millas cuadradas con 21 nuevos distritos residenciales y donde se ha invertido 20.000 millones de dólares, tendrá 1.250 mezquitas e iglesias, un centro de conferencias con 5.000 asientos, 2.000 colegios, más de 600 instalaciones médicas y el parque de ocio más grande del mundo.

París, Francia – Europa City. La empresa de arquitectos de Dinamarca Bjarke Ingels Group, quienes han realizado la sede de Google en California, dio inicio en la ciudad de París a construir un proyecto de aproximadamente 800.000 metros cuadrados, de uso mixto llamado Europa City y que está situado al norte de París, el proyecto cuenta con construcción de viviendas, tiendas, restaurantes, plazas, una pista de esquí artificial, pasarelas abiertas, sistema de golf y un nuevo sistema de movilidad de vehículos. Los constructores de la llamada Europa City, quieren conectar el área rural del Triangle de Gonesse, suburbio donde se ubicará, con el París más urbano y contribuir así a reducir la congestión del centro de la ciudad, esta super obra se terminará en el año 2024.

New Manhattan – Estados Unidos. El alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams, está a cargo de la crisis de asequibilidad de la vivienda, quiere expandir la isla de Manhattan hacia el puerto, este proyecto de ampliar la superficie en unos siete millones de metros cuadrados supone el desarrollo urbanístico de viviendas, oficinas e infraestructuras, una ampliación que estaría situada entre el East River y el río Hudson, la obra ofrece una protección significativa contra las sobretensiones de las distribuciones eléctricas. El proyecto recibe el nombre de New Manhattan y sería un espacio para casi 250.000 habitantes que contarian con poder tener más de 180.000 viviendas.

Central Hidroeléctrica de Lianghekou en China. Una megaconstrucción que se encuentra a una altura de 3.000 metros, está erigida por encima de otras hidroeléctricas chinas. La construcción del proyecto empezó en el año 2014, lleva ya un total de siete años en construcción y según los cálculos de los expertos, estará terminada a finales del próximo año 2023. El proyecto tiene una inversión total de 66.500 millones de yuanes, que son alrededor de un poco mas de 9.200 millones de Dólares, se calcula que pueda alcanzar los 10.800 millones de metros cúbicos y que va a poder generar mas de 11.000 millones de kWh de Energia al año.

New City Estambul en Turquía. En el año 2016, el consejo del Municipio Metropolitano de Estambul aprobó la gran obra de construir 50.000 residencias en siete torres cerca del centro de la ciudad de Estambul, un proyecto que cuenta con un gran centro comercial, un sistema de parking subterráneo con capacidad para 6.200 vehículos, un parque temático de 2.500.000 metros cuadrados, salas de cine, un aeropuerto y una pista de patinaje sobre hielo.

Londres y la nueva sede de Apple. En la renovación de la central eléctrica Battersea Power Station, el emblemático edificio de Londres en que aparece en la portada del álbum llamado Animals en el año 1977 de Pink Floyd, se construye en el centro un mega proyecto, catalogado como el más grande en el vecindario de Nine Elms en Londres, con una inversión de 16.500 millones de dólares y que incluirá nuevos complejos residenciales y comerciales, incluidos apartamentos, hoteles y oficinas. El proyecto se construye por fases serán siete y la primera de ellas inició su construcción en el año 2014, con previsión de que la última de ellas finalice en el año 2025. Según Dave Doshig, director de desarrollo de Battersea Power Station, ese proyecto es el más grande que se ha llevado a cabo en la ciudad de Londres en los últimos 30 años. Apple, el inquilino principal del complejo, trasladó su sede de Londres a la antigua central eléctrica el pasado año 2021, la compañía ocupa el 40% del espacio de oficinas disponible del edificio.