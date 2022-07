Lingotes de Oro, Joyas y Monedas en el Galeón San José

4 países se disputan el tesoro del San José que iba cargado con 11 millones de monedas de oro

El galeón español San José, que fue hundido frente a Cartagena de Indias en Colombia a principios del siglo XVIII por corsarios ingleses, fue hallado en diciembre del año 2015, cinco años después, el Gobierno de la República de Colombia lo declaró oficialmente bien de interés cultural del ámbito nacional y que ahora encuentran otras dos embarcaciones cerca al galeón también hundidas. El galeón español San José fue hundido por los ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en Portobelo en Panamá, allí en la batalla cerca de 600 marineros españoles perdieron la vida.

Tras el hallazgo del galeón surgió la disputa entre Colombia y España, las autoridades españolas aducen que, por tratarse de un barco de Estado, les amparan las normas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y poder reclamar su titularidad, cinco años después de hallarse, el Gobierno de Colombia lo declaró oficialmente bien de interés cultural del ámbito nacional, Iván Duque Presidente de la República de Colombia, asegura que no pagará el rescate del San José con el patrimonio que se halle en el pecio, como había previsto la administración del Presidente anterior Juan Manuel Santos.

El Galeón San José de siglos atrás ha existido, siempre con la leyenda de que en sus bodegas había un inmenso tesoro, el premio Nobel de Literatura, el Colombiano Gabriel García Márquez fantaseo con sus riquezas en su obra del Amor en los tiempos del Cólera, donde su personaje de Florentino Ariza soñaba con sumergirse en el mar para recuperar el tesoro y ofrecérselo a su amor, Fermina Daza.

La embarcación por la época hacía la llamada Carrera de las Indias, había partido de Portobelo en Panamá y se dirigía a Cartagena de Indias para ser reparado, antes de seguir a La Habana y desde allí partir a Cadiz, pero el 8 de junio del año 1708, a unas millas del puerto de Cartagena, se le atravesó la flota inglesa bajo el mando del comodoro Charles Wager y un grupo de barcos de esa flota, el Expedition, el Kingston, el Portland y el Vulture, fueron al encuentro del San José, tras una batalla cerca de la isla de Barú que se prolongó durante dos días, el galeón español se fue a pique después de recibir cañonazos del Expedition y con él se fueron al fondo del mar casi la totalidad de sus 600 marineros y pasajeros de los cuales tan sólo 11 de ellos sobrevivieron, así como su fabuloso tesoro.

El galeón San José iba cargado de oro del virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas, los historiadores calculan que más o menos unos 11 millones de monedas, que han sido valoradas en más de 5.000 millones de dólares de hoy en día, joyas y objetos de arte, la mayoría religiosos, están hundidos con el Galeón, el pasado lunes el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el hallazgo de dos nuevas embarcaciones cerca del San José, mostró algunas imágenes, las más nítidas obtenidas hasta ahora por la Armada de Colombia en donde se ven vasijas, maletas al igual que espadas, cañones de bronce fabricados en Sevilla y Cádiz en el año 1655, lingotes y monedas de oro, entre ellas las macuquinas, la moneda acuñada de forma manual en la América española.

El millonario tesoro del galeón español aún permanece en el fondo del mar porque la Justicia aún no ha definido quién puede quedarse con ese preciado patrimonio. España demanda su propiedad por tratarse de un barco de Estado, pero el San José se hundió en aguas de lo que hoy es Colombia y para rescatarlo, el Ejecutivo colombiano del pasado Presidente Colombiano Juan Manuel Santos puso en marcha un proceso de contratación mediante una alianza público-privada que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del pecio, pero la Administración de su sucesor, Iván Duque, la suspendió por temor a que se pueda perder patrimonio nacional, la licitación de esta alianza fue declarada desierta porque, una vez más, el Gobierno de el actual Presidente Iván Duque señaló que su prioridad era preservarlo como patrimonio cultural protegido y no quería entregar una parte del patrimonio como pago. El Ejecutivo anunció una nueva licitación con expertos internacionales para hacer un contrato de extracción del galeón, no obstante no se sabe aun que pasara porque el próximo 19 de junio, Colombia votará para tener un nuevo presidente.

Ahora bien no sólo Colombia demanda la propiedad del tesoro del San José, también la quieren los países de donde salió originalmente el tesoro, Estados Unidos a través de Sea Search Armada, la empresa que localizó el galeón y donde el pasado 2019 un tribunal de la ciudad Colombiana de Barranquilla ordenó el embargo o secuestro del tesoro del San José, el fallo judicial respondía a la apelación formulada por esta compañía Estadounidense que reclama los derechos sobre el 50% de la carga, en su día el ex-presidente Rafael Correa sugirió que el tesoro podría repartirse entre los países sudamericanos.

Según los expertos, de los 13.000 galeones que navegaron entre el Caribe y España durante los siglos XVI y XVII, la mitad se hundió, y muchos de ellos lo hicieron frente a las costas de Cuba, el arqueólogo subacuático Carlos León Amores ha inventariado al menos 700 navíos españoles hundidos en América desde el siglo XV. En el año 2013, el Gobierno Español había conseguido localizar más de 1.500 buques españoles hundidos en distintas partes del planeta, en un informe realizado por un grupo de expertos de la Armada de España, registró todos aquellos de los que existía constancia en los archivos navales, 1.580 barcos estudiados en tres archivos de la Armada el General de la Marina Álvaro de Bazán, en Ciudad Real, el del Museo Naval de Madrid y el de Cartagena, son buques españoles del siglo XVIII del año 1767 el más antiguo, al siglo XX, 600 de ellos son navíos mayores utilizados para misiones de guerra y el traslado de cargas de gran valor, 182 navíos, 98 fragatas, 190 vapores, 37 corbetas, 87 bergantines, y se espera que la cifra de pecios localizados crezca considerablemente, porque quedan otros dos archivos navales de la Armada española por estudiar.