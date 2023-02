Los 10 Artistas mejor pagados en el 2022

El listado lo emite la revista Forbes

La prestigiosa revista Forbes publicó un listado con el Top 10 de los artistas del mundo que más dinero ingresaron y fueron los mejor pagados en el año pasado 2022.

En el número 1 esta GÉNESIS, grupo de Rock Británico creado en el año 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, luego de la partida de uno de sus principales fundadores, el guitarrista y compositor Anthony Phillips, fue reemplazado por Mike Barnard, luego surgieron cambios quedando conformado el grupo en su primera formación clásica en los años 1970 a 1975 por Peter Gabriel quien hacía la voz y la flauta, Tony Banks quien estaba en los teclados, Mike Rutherford en el bajo y la guitarra y el gran Phil Collins en la batería y la percusión, a partir de los años 80s, la música de Genesis vería un cambio fundamental de estilo, del rock progresivo hacia el pop-rock, una época que fue la de mayor éxito comercial con Phil Collins como su líder, en el año 1996 Phil Collins abandonó oficialmente Genesis, para seguir su carrera musical como solista, Génesis se separó definitivamente en el año 1998, no obstante a ello en el año 2007 realizaron una exitosa gira de conciertos por Europa y los Estados Unidos que llamaron Turn It On Again y en el año 2020 se anunció su regreso a los escenarios con la gira mundial The Last Domino?, gira que además de hacer parte de ella el Gran Phil Collins, se incluye a Banks, Rutherford, Daryl Struemer y al hijo de Phil, Nicholas Collins en batería. El 26 de Marzo del año pasado 2022 dieron su último concierto de la gira de despedida en Londres poniendo punto final a la actividad de la banda. Génesis se encuentra entre los grupos más exitosos en ventas en todos los tiempos, mas de 155 millones de Álbumes vendidos e infinidad de nominaciones y premios de la música. El grupo británico comenzó el año pasado 2022, con la venta de los derechos musicales de sus canciones, donde ganaron más de 300 millones de dólares.

En el número 2 está STING, Gordon Matthew Thomas Sumner, músico Británico que inicialmente fue bajista para luego integrarse como cantante, compositor y voz líder de la agrupación The Police, de donde salió para formar su propia banda, Sting ha vendido más de cien millones de discos, ha tenido miles de reconocimientos y premiaciones entre ellos 16 premios Grammy y una nominación a los premios Oscar por mejor tema musical, el año pasado 2022 se embolsó 210 millones de dólares al vender toda su producción musical.

En el número 3 esta TYLER PERRY, nació el 13 de septiembre de 1969 en New Orleans, actor, comediante, cineasta, escritor y compositor especializado en el género Gospel, ha producido obras de teatro entre los años 1990 y 2000, en el año 2011 fue el hombre mejor pagado en la industria del entretenimiento, fue el creador e intérprete del personaje de Madea, muchas de sus producciones escritas y producidas por Perry se han adaptado posteriormente al cine, ha sido creador de varios programas de televisión con mucho éxito en los Estados Unidos, El magnate de los estudios de actor, director, guionista tuvo otro año lucrativo este 2022, gracias a los flujos de ingresos simultáneos del cine, sus programas BET TV y el extenso estudio de producción que posee en Atlanta, este es su segundo año entre los 10 artistas mejor pagados según la revista Forbes, Perry es el único multimillonario de la lista con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares.

En el número 4 está TREY PARKER T, MATT STONE, los creadores de la serie de televisión South Park, El 13 de agosto del pasado 2022, la serie de television cumplia 25 años y ese mismo dia firmaron la renovación durante una temporada más, una nueva tanda de episodios en la que el espectador podrá seguir disfrutando de las andanzas de Stan, Kyle, Kenny y Cartman, cuatro amigos que atraviesan las desavenencias de vivir una infancia eterna en el invierno permanente de su pequeño pueblo de Colorado, todo ello en una atmósfera de parodia hacia la sociedad estadounidense y los famosos de turno de cada época, esta renovación sirvió para que Parker y Stone ingresaran en su cuenta 160 millones de dólares el pasado 2022.

En el número 5 está JAMES L. BROOKS Y MATT GROENING creadores de los Simpsons, en el año 1985, Brooks contactó a Groening con el propósito de trabajar en un proyecto de animación el cual se convertiría en una serie de cortos animados, para el programa de variedades de la cadena de Fox, creando y diseñando una familia animada, que bautizaron los Simpson y que durante décadas ha sido la favorita de la televisión en los Estados Unidos, Los Simpson, migró las 30 temporadas a Disney+ desde FX en un acuerdo de transmisión en abril del 2019 realizado después de la adquisición anterior de Fox por parte de Disney por una cifra multimillonaria de dólares, los cocreadores de la serie, Brooks y Groening ganaron 105 millones de dólares anuales tras el acuerdo.

En el número 6 está BRAD PITT, nació en Shawnee en Oklahoma el 18 de Diciembre de 1963, actor, modelo y productor de cine, nominado cuatro veces a los premios Oscar, su significativa presencia mediática se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo. La venta de su productora llamada Plan B el pasado diciembre, le permitió ingresar en su cuenta bancaria un estimado de 113 millones de dólares después de pagar todos los honorarios, además de ganar aproximadamente 30 millones de dólares adicionales por sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City.

El número 7 de la lista es para el grupo musical de los ROLLING STONES con 98 Millones de Dólares, Mick Jagger, Keith Richards y compañía rockeros británicos que engrosaron sus cuentas bancarias con más de 8,5 millones de dólares por noche, en una gira por 15 ciudades de Europa el verano pasado, según el rastreador de conciertos Pollstar.

El número 8 de la lista es para el productor de cine JAMES CAMERON que con su gran éxito en la segunda entrega de la película Avatar, se ha convertido en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos en el mundo del cine, la primera Avatar en el año 2009 y Titanic en el año 1997. Avatar 2 le reportó a Cameron al menos 95 millones de dólares, según expertos de la industria, en un acuerdo que los expertos en este tipo e contrataciones explican que está repleto de bonificaciones por cruzar ciertos umbrales de taquilla.

El número 9 es para la cantante TAYLOR SWIFT con 92 millones de dólares obtenidos en el año 2022, los ingresos que están combinados en ventas de discos físicos, transmisión en plataformas como Spotify, descargas digitales, licencias, es lo que conforman las ganancias de Taylor Swift, la superestrella de 33 años, tiene por delante un año este 2023 aun mejor que el pasado, pues Ticketmaster reporta una demanda increíble de su gira Midnights programada para noviembre 2023, estará de gira durante 52 noches en EE UU con un pago potencial de 9 cifras como resultado.

Y cerrando el Top 10 del listado especial de Forbes se encuentra el cantante BAD BUNNY con 88 millones de dólares, el rapero puertorriqueño, mejor conocido por combinar el reggaetón con el trap latino cautivó a millones de personas en todo el mundo, la mayor parte de sus ingresos del año 2022 provino de las dos giras que realizó por primera vez tocando en los estadios más grandes y con una importante cifra de ingreso en patrocinios de marcas como Corona, Cheetos y Adidas.