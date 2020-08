Los Colombianos preparados para el Tour de Francia

A partir de hoy y hasta el Domingo llega el Criterium Dauphiné

La prueba que sirve para saber quien es quien con miras al Tour de Francia de este año y analizar en qué forma se está, analizar los rivales, son estos 820 kilómetros de el Criterium Dauphiné que a partir de hoy y hasta el próximo domingo se llevará a cabo en una competencia montañosa, donde los Colombianos se podrán mostrar antes de la prueba reina.

Egan Bernal, Nairo Quintana y Primoz Roglic con los ciclistas con más opciones de llevarse el título de esta prueba ya que estas dos últimas semanas han demostrado estar en verdadera forma tanto física como anímicamente. El Colombiano Egan Bernal viene de ganar la Ruta de Occitania, más una etapa y de ser segundo en el Tour de L’Ain quien el ganador fue Primoz Roglic y Nairo Quintana terminó tercero.

Ciclistas como, Tadej Pogacar, Adam Yates, Enric Mas, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe y Rigoberto Urán que aún no hemos visto en acción son los que deberán mostrar cómo llegan cara al Tour de Francia. Pogacar, ganó este año la Comunidad Valenciana, en el UAE Tour fue segundo y ganó una etapa, es el campeón nacional de ruta al doblegar a Roglic y en la crono escoltó a su compatriota de Jumbo Visma, fue 13 en Strade Bianche y 12 en Milan San Remo. Alaphilippe viene de perder con Wout Van Aert la Milán san Remo, pero no ha competido más en este segundo semestre y es un gran interrogante. Yates, ganó el UAE Tour, pero eso fue en febrero, y no ha vuelto a correr. Rigoberto Urán es otro en la lista que saber cómo está es muy importante al igual que el Superman López, que prepara el Tour muy discretamente, en Occitania fue 26 y en el Mont Ventoux, 12, puestos sin ninguna relevancia. Valverde han dicho que se prepara para el Tour, pero si no caminan bien en el Dauphiné, pues dejarán un gran interrogante, pues una vez termine la carrera quedarán 12 días para el Tour y no se cogerá la forma en ese poco tiempo.

Para despejar dudas esta prueba que se inicia el día de hoy se tendrá cinco etapas, todas con llegadas en alto, y 27 premios de montaña, una excelente carrera para afinar para el Tour y calibrar las fuerzas.

En esta primera etapa de hoy que se llevó a cabo entre Clermont-Ferrand y Saint-Christo-en-Jarez, de 218 km, el Colombiano Egan Bernal llegó de tercero, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Sergio Higuita no perdieron rueda de sus grandes rivales, a 2 Kilómetros de la meta el primero en arrancar con fuerza lo hizo Rigo Urán y se vinieron a rueda Roglic, Nairo y Egan, eso estiró el lote d quien Wout Van Aert fué el más rápido en los últimos metros de la etapa, llegando de segundo Daryl Impey y Egan tercero y Nairo entró en el puesto 12.