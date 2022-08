Los recortes de Petro en las entidades Públicas en Colombia

En solo 4 dias de ser presidente de Colombia ya ha dado instrucciones para acabar con los gastos suntuarios.

El Presidente de Colombia Gustavo Petro a su llegada al despacho presidencial, inmediatamente dio instrucciones de acabar con las nóminas paralelas en todas las entidades públicas, con el objetivo de eliminar todo gasto suntuario o superfluo, como él mismo define y explicó que habrá un recorte muy fuerte en los Ministerios.

Se ha venido acostumbrando esas mismas funciones con contratistas que están trabajando o de corbata, por recomendaciones políticas o que realmente no están trabajando, o nos hemos encontrado casos de personas con muchos contratos con el Estado solo para prestar el nombre y a través de eso hacer corrupción, explicó Mauricio Lizcano Director del Departamento Administrativo de Presidencia a medios de comunicación locales, y añadió que una persona no debería tener más de cuatro contratos con el Estado y que van a dejar 122 puestos vacantes, mientras se adelanta el proceso para la supresión de los cargos a través de una reforma a la Presidencia, Vamos a eliminar contratistas que no están haciendo nada, buscamos eliminar los llamados puestos corbata y a quienes están duplicando funciones. No se van a eliminar los contratos por prestación de servicios. Hay gente que sí cumple sus funciones en estos contratos y trabaja permanentemente, esas personas van a continuar y las funciones van a seguir por que se necesitan contratistas y personas de planta para cumplir la misión. Vamos a tener una reducción entre el 40 % y 50 % del número de contratistas en la Presidencia para dar ejemplo, para que cada ministro actúe en consecuencia con las instrucciones del presidente, vamos a reducir altos consejeros, asesores de altos consejeros, conductores de altos consejeros y vamos a devolver camionetas a la UNP, puntualizó Mauricio Lizcano.