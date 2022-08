Muere Olivia Newton-John

La protagonista de Grease muere a los 73 años y conmociona al mundo del cine.

Olivia Newton-John, la actriz y cantante que encandiló a millones de fans y en general a todo Hollywood, cuando dio vida a Sandy, la tierna adolescente que con su voz y su belleza, en la película que protagonizó con John Travolta y que desde entonces se encuentra en la retina y el pensamiento de millones de personas que hoy lloran su muerte y le da el adiós a una gran estrella. Entre sus miles de mensajes el primero en enviar un mensaje fue quien compartió con ella el éxito de Grease, John Travolta Mi querida Olivia, hiciste todas nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te volveremos a ver en el camino y estaremos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!», escribía el actor en Instagram, por supuesto la de Travolta no ha sido la única despedida a Olivia Newton-John aunque sin duda sí una de las más esperadas y cariñosas, grandes actores de la industria del entretenimiento también han querido mostrar sus condolencias con el fallecimiento de la actriz, desde Nicole Kidman a Antonio Banderas. La australiana era buena amiga de la actriz y ha compartido varias fotos que dan buena prueba de ello. Hugh Jackman también se ha mostrado visiblemente afectado por la muerte de Olivia Newton-John, quien además ha dejado una simpática anécdota para el recuerdo: No es ningún secreto que Olivia fue mi primer amor. Besaba su póster todas las noches antes de ir a dormir. Su legado se hará más fuerte con los años. Fue una luchadora por la cura del cáncer que no conoce límites. Te quiero Olivia, escribía el actor de X-Men en su perfil.

Olivia Newton-John ha muerto a los 73 años, víctima de un cáncer de mama, en su rancho de California en Estados Unidos, según ha informado su marido, John Easterling, a través de las redes sociales. El comunicado señala que la actriz y cantante ha muerto rodeada de sus amigos y familiares y pide que se respete la privacidad de la familia durante este momento tan difícil. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama, señala Easterling. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton – John.

Nieta del premio Nobel de Física Max Born, judío exiliado al Reino Unido desde la Alemania nazi, Olivia Newton-John nació en Cambridge en Inglaterra, en el año 1948 y con solo cinco años su familia se trasladó a Melbourne en Australia, donde su padre trabajaba como profesor de alemán, sus comienzos en la música fueron de muy corta edad, primero con un grupo con compañeras de colegio y luego en solitario. Con 17 años ganó un concurso de talentos en la televisión australiana, lo que le sirvió para trasladarse al Reino Unido, donde a los 18 grabó su primer sencillo. La película Grease fue la más taquillera del año de su estreno y su banda sonora, que también lo es la de toda una generación, se mantuvo en los primeros puestos de las listas durante semanas. La actriz estuvo nominada a un Globo de Oro e intervino en la ceremonia de los Oscars del siguiente año cantando Hopelessly Devoted to you, nominada a mejor canción. En la película, Olivia Newton-John protagoniza una metamorfosis desde su perfil cándido y angelical de muchacha con flequillo a su imagen dura de roquera con traje de cuero ajustado y peinado alborotado del final.