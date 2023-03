Nayib Bukele el pacificador de El Salvador

Ha logrado reducir los asesinatos en uno de los paises mas violentos del mundo

En el Salvador el Presidente Nayib Bukele con su guerra total a los pandilleros, ha logrado una alta tasa de reducción de asesinatos en uno de los países del mundo donde más violencia existe y sin importarle las denuncias que ya existen en su contra por violación a los derechos humanos, ha logrado un alto índice de popularidad y apoyo de los Salvadoreños, el joven presidente del El Salvador ha conseguido reducir drásticamente la violencia en un país dominado por las mafias de pandillas. En las elecciones legislativas de febrero del año 2021, su partido político llamado Nuevas Ideas, arrasó en las urnas con un 66% de los sufragios, cinco veces más que el segundo partido más votado, una victoria sin precedentes que reforzó su poder y le permitió controlar el parlamento.

El apoyo popular que tiene el Presidente Bukele en El Salvador es incuestionable y es su argumento para hacer oídos sordos a quienes le exigen un mayor respeto por los derechos humanos, desde la Casa Blanca el pasado jueves, le recordó que además de garantizar la seguridad pública, debe garantizar los derechos civiles, las imágenes de cientos de peligrosos pandilleros presos en las cárceles Salvadoreñas que han recorrido el mundo entero, son el orgullo de Bukele que las utiliza, como propaganda y sobre todo como advertencia a los propios pandilleros de lo que les espera en un régimen de excepción decretado hace un año por su gobierno para pacificar El Salvador, las autoridades han logrado detener más de 64.000 personas acusadas de pertenecer a maras, aunque las organizaciones humanitarias han denunciado más de 7.900 abusos policiales o detenciones arbitrarias, por supuesto el resultado de esa política de mano dura es que los asesinatos en el país se redujeron el año pasado un 57% respecto al año 2021, esto ha llevado a que El Salvador ya ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina, según las declaraciones de la ministra de Exteriores en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La popularidad del Presidente Bukele ha ido creciendo igual que su poder y desde la oposición en su país, le acusan de ser cada vez más autoritario, de hecho opositores de su política le acusan de ser un dictador en potencia, de esto en el año 2021 cuando aún no controlaba el Parlamento, ya dio muestras al irrumpir en la Asamblea escoltado por militares armados para forzar a los diputados a aprobar un préstamo para financiar su política de seguridad pública, invitando a sus seguidores a tomar las calles de las ciudades, si el Parlamento no cedía a sus pretensiones, los diputados de la Asamblea no quieren aprobar dinero que no es ni de ellos para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño, expresó el Presidente en esa ocasión, hoy ya controla el poder legislativo y el ejecutivo, además de las organizaciones sociales que le acusan de intentar controlar también el judicial, con una polémica ley de reforma de la carrera judicial, por la que ha jubilado forzosamente a un tercio de los magistrados.

Bukele rechaza todas las acusaciones y vende una imagen amable, joven y moderna, con 41 años y muy activo en sus redes sociales el Presidente Salvadoreño no ha dudado en utilizar la ironía para burlarse de sus detractores, en su perfil de Twitter llegó a definirse como dictador cool de El Salvador y bromea habitualmente con esa idea, la imagen de modernidad la cultiva también en el mundo de las finanzas, con ideas excéntricas como la de ser el primer país del mundo en adoptar la moneda del bitcoin, algo que anunció en hacerla oficial y de curso legal en Septiembre del 2021, cuando realizó la compra masiva de esta criptomoneda como activo de reserva del país, el valor del bitcoin se ha desplomado un 60% y ha dejado un agujero muy grande en las arcas públicas, no obstante a ello y lejos de rectificar, Bukele ha redoblado su apuesta por el bitcoin y sigue utilizando fondos públicos para incrementar sus reservas de esta moneda digital, El Salvador es el epicentro de la adopción del bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable, ha declarado el Presidente en medios de comunicación.

Nayib Bukele nació en San Salvador en el año 1981, con raíces palestinas, sus abuelos paternos eran cristianos de Jerusalén que emigraron a El Salvador, su padre, un importante empresario, se convirtió al islam y llegó a ser líder de la comunidad árabe salvadoreña, Bukele asegura que no es practicante religioso, aunque sí cree en Jesucristo y apela frecuentemente a la Biblia en un país con un gran número de fieles católicos y protestantes, estudió Derecho, abandonando sus estudios para trabajar en empresas de su padre y a los 30 años se afilió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una formación de izquierdas heredera de los movimientos guerrilleros que combatieron en la guerra civil que azotó el país hasta el año 1992, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y en el año 2015 fue alcalde de la capital del país, San Salvador, fue expulsado del partido político FMLN en el año 2017, en ese momento fundó su propia formación política, Nuevas Ideas, con la que intentó concurrir a las elecciones presidenciales del año 2019, pero es con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido conservador y nacionalista de derechas, con el que obtuvo mayoría absoluta y la presidencia del país, militó en formaciones de izquierdas y llegó a la presidencia con una de derechas, pero su partido Nuevas Ideas se define como progresista, laico y libre de ideologías. La prensa del país ya habla de bukelismo y es la definición más exacta para un líder incuestionable.