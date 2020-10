New York, Madrid y París aplican duras restricciones

París en alerta Máxima y New York cierra los colegios y comercios.

Las grandes ciudades en el mundo vuelven a retomar medidas drásticas de restricción ante la segunda ola del coronavirus. Ciudades como París la Capital Francesa y Nueva York en los Estados Unidos se han sumado a Madrid en España y han adoptado, desde el pasado domingo, nuevas medidas por el avance que nuevamente se tiene de la pandemia.

La capital francesa París es desde ayer domingo zona de alerta máxima por la alta circulación del coronavirus y las nuevas restricciones entrarán en vigor mañana martes por una duración mínima de 15 días, mientras que la ciudad de New York ha decretado ya el cierre de colegios y negocios de nueve barrios, en Madrid España, las medidas comenzaron a aplicarse el pasado sábado tras un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez presidente de Gobierno de España y el de Isabel Díaz Ayuso quien es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, no se puede salir de la capital salvo causa justificada desde el pasado viernes por la noche, aunque hay un amplio abanico de excepciones que incluyen desde la asistencia a centros sanitarios, salidas para ir a trabajar o a clase en centros desde educación infantil a la Universidad, así como al banco o a atender requerimientos judiciales. Las reuniones familiares y sociales están limitadas a un máximo de seis personas, entre otras restricciones.

En París, el prefecto de Policía, Didier Lallement, anunció este lunes el cierre, a partir de mañana martes y al menos hasta el 19 de octubre, de todos los bares, así como la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 22.00 horas, los restaurantes podrán continuar sus actividades, aunque bajo un nuevo protocolo sanitario más estricto, entre otros con un aforo limitado, respetando un metro de distancia entre cada mesa y con la obligación de los clientes de dar sus datos por si tienen que ser contactados en caso de que se detecte un positivo, La epidemia va demasiado rápido, hay que frenar esto ahora, antes de que el sistema de salud se desborde, advirtió Lallement al revelar las nuevas medidas, como la prohibición de eventos de más de mil personas y de reuniones en lugares públicos de más de diez. Aunque se permitirán ceremonias como las bodas, no se podrán realizar celebraciones en salas de fiesta. Los centros comerciales y grandes superficies deberán por su parte garantizar 4 metros cuadrados por cliente. Quedan clausuradas hasta el 19 de octubre las ferias, salones y parques de exposiciones, clubes, salas de baile y de juegos quienes deberán cerrar los próximos 15 días, como también clausuraron los gimnasios, salas polivalentes y piscinas, medida que sin embargo tiene como excepción a los menores, que podrán seguir usando estos espacios deportivos, los museos, teatros, cines y hasta salas de conciertos podrán permanecer abiertos, siempre que no superen las mil personas. Según se ha justificado en el pasado esta excepción, que fueron de los últimos en reabrir tras la desescalada ya aplican estrictos protocolos sanitarios. Las universidades también permanecerán abiertas, aunque con un aforo en anfiteatros y clases limitado al 50%, agregaron las autoridades, que insistieron en la temporalidad de unas medidas que serán revisadas o ajustadas en dos semanas.

El alcalde de la ciudad de New York Bill de Blasio, propuso ayer domingo a el cierre de toda actividad no esencial, incluidos los centros educativos, en los nueve distritos postales de la urbe donde se han detectado brotes el alcalde ha solicitado que la paralización de la actividad no esencial comience el 7 de octubre y ha pedido también que se prohíban las actividades de alto riesgo en otros 11 distritos postales de New York, entre los que se incluyen Brooklyn y Queens y plantea, entre otras cosas que los restaurantes solo puedan ofrecer comida para llevar y servicio a domicilio y que se cancele el servicio en terrazas y en los comedores del interior de los establecimientos, el Alcalde recomienda que los centros escolares y los negocios no esenciales permanezcan cerrados, al menos, dos semanas y que, si en este periodo el índice de positivos en las pruebas de la covid-19 no se reduce por debajo del 3%, el cierre continúe otras dos semanas más.