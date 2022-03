Parece que Rusia y Ucrania están cerca de la Paz

Según Financial Times Rusia y Ucrania están elaborando un borrador

Después de 21 días de cruel Guerra, invasión y bombardeos entre Rusia y Ucrania parece que se acerca la paz entre los dos países, Financial Times escribe que se habrían elaborado un borrador para terminar la guerra con quince puntos, entre los que está la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN y que Ucrania se comprometa a no albergar bases militares ni armamento extranjero, que son dos de las grandes peticiones de Putin y que se tenga el distanciamiento de la Alianza que es algo que ya ha asumido Zelenski y su gobierno Ucraniano, el documento incluye que Kiev prometa no albergar bases militares o armas extranjeras a cambio de protección de aliados como EEUU, Reino Unido y Turquía.

Esto por supuesto son las pretensiones Rusas, Ucrania mantiene sus propias posiciones, para Kiev son un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y las garantías de seguridad como lo explica el líder de la delegación de Ucrania Polodiak y añade que Putin y Zelenski podrían reunirse pronto porque, es la única manera de resolver el conflicto. No obstante a estas posibles negociaciones el Ejército Ruso sigue bombardeando a Ucrania, según el servicio estatal de Emergencia ucraniano en los alrededores de Kiev y en otras ciudades no han parado de sonar las alarmas antiaéreas.

El Presidente Zelenski se dirigió ayer miércoles al congreso de los Estados Unidos y en sus minutos de intervención tuvo una interpelación directa al presidente Joe Biden. Eres el líder de la nación, tu gran nación. Deseo que seas el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz, Zelenski comparó la situación que vive su país con un 11-S cada día e insistió en la necesidad de una zona de exclusión aérea contra Rusia, algo que Occidente sigue sin valorar por el riesgo de que desencadene la Tercera Guerra Mundial.

Vladimir Putin por su parte insiste en que la invasión está plenamente justificada y está desarrollándose con éxito. Moscú se apoya en lo que se ha dicho siempre Un ataque de Ucrania contra el Donbás y después contra Crimea era cuestión de tiempo. Putin también puso el foco en los aliados de Kiev. Ucrania, alentada por Estados Unidos y varios países occidentales, se ha preparado deliberadamente para un escenario de fuerza, para una masacre sangrienta y una limpieza étnica en el Donbás, sentenció. El pueblo ruso siempre será capaz de distinguir a los verdaderos patriotas de los traidores y escupirlos como si se tratara de una mosca que entra accidentalmente en su boca, añadió, tuvo un intercambio muy duro con el propio Biden, que le calificó de criminal de guerra, unas palabras que el Kremlin calificó como intolerables e imperdonables.

La ONU, a través de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ordenó ayer miércoles a Rusia detener inmediatamente la ofensiva militar contra Ucrania, y lo hizo con una resolución que salió adelante con 13 votos a favor y 2 en contra. Fue el propio Gobierno de Zelenski quien llevó el caso ante la CIJ alegando que Rusia no podía decir que se estaba produciendo un genocidio en Ucrania. Kiev acusa a Moscú de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948), ratificada por ambos países.