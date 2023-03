Piqué quiere que ya de una vez se calme todo con Shakira

Es la respuesta del ex futbolista a la madre de sus hijos.

La pasada entrevista que la artista Colombiana Shakira concedió en los Estados Unidos a Jimmy Fallon el pasado fin de semana en la ciudad de New York, a logrado que una vez más aumente el enfado y la crispación que le produce a su ex esposo Gerard Piqué, quien está a punto de estallar, después que la cantante no ha hecho caso a la petición formal de no hacer público los aspectos relacionados con la intimidad de la familia que tienen en común. A pesar de que Piqué se sigue manteniendo en silencio, fuentes muy próximas al deportista advierten que la incomodidad de la situación y su hartazgo es mayúsculo y que esta estudiando todas las alternativas para terminar con esta situación que empieza a ser insostenible para él.

El ánimo de Gerard Piqué según sus allegados no está el alimentar las diferencias con Shakira, no obstante a ello a día de hoy las comunicaciones entre Piqué y Shakira solamente se producen mayoritariamente entre los abogados que les representan, si que Gerard Piqué ansía el momento en el que puedan volver a hablar sin necesidad de tensiones o reproches, pese a que la ventisca musical también se la ha llevado por delante, la madre de Piqué comparte la misma visión y considera que es mejor olvidar y pasar página que litigar, enfrentarse o provocar, el diálogo es, para ella, la única arma posible en una guerra de estas características.

Por su parte la superestrella Colombiana rompe 14 Récords Guinness con su canción BZRP Music Sessions, Vol.53., que junto al Argentino Bizarrap han marcado la historia de la música llegando a lo más alto de las listas de éxitos como ninguna otra canción lo había hecho antes. La cantante colombiana y el DJ y productor argentino de 24 años, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, han conseguido cuatro títulos Guinness World Records juntos, minutos antes de la entrevista con Jimmy Fallon en New York, el adjudicador oficial de Guinness World Records, Michael Empric les hizo entrega de 4 récords Guinness. El exitoso tema que hizo referencia a la ruptura de la barranquillera con el español, Gerard Piqué se convirtió en la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en YouTube, en menos de tres días.

Este no es el primer reconocimiento que recibe Shakira, hasta la fecha, ha acumulado un total de 17 Récords Guinness a lo largo de su carrera. La autora de Hips don’t lie, también se ha convertido en la artista femenina con la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Airplay gracias a su hit musical siendo este es su doceavo número 1 en la lista, se convirtió en la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard cuando “BZRP Music Sessions Vol. 53″ destronó a Monotonía, su dueto con Ozuna, es también la artista femenina que más semanas ha permanecido en el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con un total de 67.