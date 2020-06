Precauciones en las relaciones sexuales en tiempos de Coronavirus

El sexo vía videollamada una alternativa para los temerosos.

Según una publicación de la BBC, en Países Bajos recomiendan a los solteros buscar una pareja sexual en medio de la Pandemia. Los solteros o personas sin pareja estable en este tiempo de Pandemia, han mostrado su inquietud por la poca información y consejos para la vida sexual durante la Pandemia, por ello el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda, ha realizado una publicación guía dirigida a los solteros que buscan intimidad donde aconseja encontrar un amigo sexual. En está publicación sostiene que las personas sin pareja estable, deberían llegar a un acuerdo con alguien más a la hora de mantener relaciones sexuales, teniendo siempre en cuenta y como punto importante que se debe evitar las relaciones sexuales si uno de sus integrantes tiene o sospecha tener el Coronavirus y de todas maneras se debe tener mucho cuidado y tomar precauciones para que se pueda minimizar el riesgo de exposición a la enfermedad.

Las recomendaciones que presenta la publicación son que se debe tener una misma persona para tener contacto físico o sexual siempre que se esté libre de la enfermedad, desde que surgieron los primeros casos en china se sabe que el virus se propaga principalmente a través de las partículas o gotitas respiratorias de una persona infectada cuando principalmente tose, estornuda o habla muy cerca de otra persona, por ello la práctica ten habitual que tenemos en el coito y los actos preliminares como el beso es muy arriesgado, ya que el coronavirus puede transmitirse a través de la saliva. El doctor François Peinado, cirujano urólogo especialista en próstata y medicina sexual, señalaba en una reciente entrevista con la agencia de noticias internacionales EFE, que existen varias alternativas y explica que si hay temor a contagiarse o bien a contagiar a otros, el Sexting que es el envío de contenidos provocativos o sexuales a través del teléfono o la masturbación en el sexo virtual por videollamadas son muy buenas opciones para mantenerse sexualmente activos.

Si se opta por mantener relaciones con contacto físico, el Doctor Peinado recalca la importancia de cuidar más que nunca la higiene, es decir el más publicado como es el lavado de manos antes y después de la relación sexual, el uso siempre de preservativos así como evitar el sexo oral y el sexo anal sin protección. En lo que existen dudas de muchas personas sobre la transmisión de la enfermedad a través del semen, en un muy reciente estudio publicado a principios de mayo señala que el Coronavirus puede permanecer en este incluso varios días después de el comienzo de la fase de recuperación. Esta investigación, realizada por un equipo del Hospital Municipal de Shangqiu en China, no descarta por tanto que el virus pueda propagarse por vía sexual. Los investigadores evaluaron a 38 pacientes que fueron tratados allí en el momento álgido de la pandemia, el 16% de ellos presentaban restos de coronavirus en su semen, según indicaron a la revista JAMA Network Open y, si bien la mayoría se encontraba en una fase aguda de la enfermedad de ellos el 9% ya estaban en proceso de recuperación. Este estudio, contrasta por investigadores de EE UU y China publicado en la revista Fertility and Sterility, que no encontró evidencias en el semen de pacientes recuperados, ante la falta de seguridad total en ello, es muy evidente que el uso de preservativos es todavía más importante, si cabe entre las personas sin pareja estable, que en cualquier caso ya deberían utilizarlo para evitar enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados.

Tenemos que ser conscientes de que la salud sexual va a ser una de las más comprometidas una vez iniciada la desescalada y retomado el contacto social, el Instituto Andaluz de Sexología recomienda y las posturas sexuales que sean cara a cara. y aconseja como punto importante evitar los besos con lengua, en las relaciones sexuales que tengan lugar en este periodo lo más peligrosos son los besos linguales, ya que la mayor concentración del virus está en la saliva, asegura el sexólogo y psicólogo Francisco Cabello, director del instituto, indica igualmente que las parejas que no han estado confinadas juntas pueden tener sexo, sí recomienda tomar precauciones ya que alguno de los dos puede estar infectado y no presentar síntomas, por lo que, para evitar el contacto boca a boca y reducir la probabilidad de contagio, a su juicio lo que más recomienda es practicar posturas posteriores como el perrito o la cuchara, asegura que, pese a que son casos excepcionales, lo mejor es evitar el sexo oral y en especial el oro-anal, el médico señala que en la orina se ha encontrado el virus tan solo en un 6,8% de los casos, pero donde sí se ha descubierto y en gran cantidad es en las heces, así que recomienda como punto muy importante evitar totalmente es el oro-anal. Para el Doctor Cabello, el mayor riesgo lo corren las personas que van a conocer gente nueva y recomienda que, antes de tener sexo con alguien desconocido, lo más correcto sería tener una analítica que diera positivo en los anticuerpos para saber que se ha pasado el virus o haber estado sin ningún síntoma.

El director del Instituto Andaluz de Sexología explica que no se garantiza que no haya riesgo en estos casos. La realidad dramática desde el punto de vista sexual es que la COVID-19 está en la saliva, así que, en las relaciones nuevas lo mejor es estar 15 días sin tener sexo y esperar a que no aparezcan síntomas y evitar las prácticas sexuales con riesgo. Desde el punto de vista psicológico, está claro que va a haber un tiempo en que vamos a tener que cambiar la manera de relacionarnos, con cuantas personas nos vemos, tampoco es saludable que cojamos pavor a las personas. Con el nivel de ansiedad justo, saber que tengo que mantener unas recomendaciones. Es obvio que necesitamos tener contacto para vivir mejor y tener salud mental y si surge el miedo a retomar relaciones sexuales hay que reflexionar hasta dónde ese miedo puede ser real, cual es el riesgo, qué consecuencias puede tener ver o no a una persona, porque a veces minimizamos las consecuencias pero otras las agrandamos, exolica la Psicóloga Ángela de la Fuente.