Putin deja ver su intención nuclear en Ucrania

Putin avisa : Las sanciones son una declaración de Guerra

Vladimir Putin defiende su decisión de invadir completamente Ucrania como absolutamente correcto, ha asegurado que las defensas de Ucrania están casi destruidas al completo y ha respondido a Occidente sobre las duras sanciones impuestas estos días, ha acusado a Kiev de que está intentando obtener armas nucleares a través de la OTAN para garantizar su seguridad y que parte del objetivo de la operación pasa por conseguir que el Gobierno de Ucrania convierta al país en un estado nuclear con ayuda de la OTAN, que en ese momento se convertiría en adversario de Rusia.

El Presidente Ruso ha asegurado que, a estas alturas de la incursión casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa y rebatió las acusaciones de que el Ejército ruso está empleando reclutas en la invasión, que Rusia describe oficialmente como una operación especial, asegurando que ni un solo recluta participa en la operación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Ucrania. Sobre el debate en torno a la posible creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, el Presidente Putin ha asegurado que cualquier otro país que intente cerrar el espacio aéreo ucraniano será declarado como un participante en las hostilidades.

El Mandatario Ruso ha asegurado que no tiene intención de declarar la ley marcial en Rusia porque no ve motivos para ello, la ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá, ha comentado Putin y con respecto a las consecuencias que podría tener una adhesión de Ucrania a la OTAN. Comenzamos a hablar cada vez más activamente sobre el hecho de que Ucrania será aceptada en la OTAN. ¿Entienden a qué podría conducir esto? ¿O adonde puede aún llevar hasta ahora?», ha preguntado el líder ruso. Vladimir Putin ha afirmado que la decisión de intervenir militarmente en Ucrania fue muy difícil: Dije esto al comienzo de la operación y lo dije antes de que se tomara esta decisión. Una decisión difícil, sin ninguna duda, ha repetido.