Quien es el artífice y creador de el Pacto Histórico.

Gustavo Petro, sus propuestas para ser Presidente de los Colombianos.

Después de escrutar los comicios de Representantes del Senado y cámara en Colombia, el triunfador indiscutible es Gustavo Petro del Pacto Histórico, un hombre con experiencia electoral que triunfó en elecciones al Congreso por Cámara y Senado, venció en la disputa para llegar a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá y que fue segundo en los comicios presidenciales del año 2018 donde obtuvo alrededor de 4’855.000 votos en primera vuelta y aproximadamente ocho millones de votos en la segunda, enfrentados con el actual Presidente Ivan Duque.

Gustavo Petro este año intenta nuevamente alcanzar ser el Presidente de los Colombianos, con una muy buena experiencia acumulada que lo ha llevado al pragmatismo político que hoy muchos le critican y otros le aceptan, es de ascendencia Italiana, y es Diplomado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es economista, siendo un activo protagonista en los últimos años de la política en Colombia. Su paso por el Grupo Guerrillero del M-19 y el proceso de paz que lo sacó de la clandestinidad y sus posturas en el Congreso de la República, tanto como representante a la Cámara como senador, lo llevaron a ser el líder indiscutible de la Izquierda Colombiana y referente de voces de oposición en el país. En su paso por la Alcaldía de Bogotá, fue destituido del cargo e inhabilitado por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, Petro acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le concedieron medidas cautelares que le permitieron retornar a su puesto de Alcalde de la Capital del país.

En el año 1977 ingresó a las filas de la guerrilla Colombiana con el movimiento M-19, en el año 1985 fue condenado a dos años de prisión por porte ilegal de armas, liberado en el año 1987, se desmovilizó en el año 1990. Durante su detención en prisión asegura que fue torturado y esto es una de las razones por las que su campaña presidencial, plantea que el delito debe ser mirado en Colombia de manera multidimensional, que no se corrige con solo cárcel o policías, sino que tiene que integrar fuertes medidas de inclusión social. Dice tener planes para la Fuerza Pública en Colombia, con la que en su tiempo de Guerrillero rivalizó, Petro propone eliminar el servicio militar obligatorio y las barreras para el ascenso en las Fuerzas Armadas.





En sus intervenciones de campaña dice que la primera decisión que va a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia, dice que es un mensaje muy claro, vamos hacia una economía productiva, no extractivista, que prefiere que las actividades nacionales se centren en el trabajo y conocimiento, como la producción agraria en tierras fértiles, la yuca, alimento que es insignia de su ciudad donde nació, Ciénaga de Oro ubicado en el Departamento de Córdoba, es parte de los 11 alimentos en los que pretende que Colombia se especialice, los otros son el maíz, el arroz, el trigo, la papa, el aguacate, plátano, soya, sorgo, ñame y tomate. Busca que el impuesto predial aumente a latifundios de más de 500 hectáreas fértiles que no produzcan y tiene marcada la ruta hacia la concesión de 200 hectáreas para familias del Amazonas. En el año 1983, con compañeros del M-19 fundó el barrio Bolívar 83 en la ciudad de Zipaquirá para que las personas de la zona construyeran sus casas, a pesar de que el lote pertenecía a unos curas.

Su vida y acciones le han generado muchos detractores, como el señor ex-presidente Álvaro Uribe, desde sus labores en el Congreso, Petro ha sido uno de los principales opositores del ex-mandatario y ha dicho que protegerá sus derechos: Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos y tampoco les vamos a montar procesos judiciales. Además, no les vamos a embargar los sueldos y no les vamos a expropiar los bienes. Nosotros no expropiamos. Pese a su declaración, sus adversarios lo han acusado de querer expropiar fortunas y tierras. Lo que él plantea, dice, es aplicar más impuestos a las personas naturales que posean las 4.000 fortunas más grandes del país y hacer lo mismo con las tierras que no están produciendo y si llega al poder, dice que se centrará en programas urgentes para dar de comer a quienes sufren por la falta de alimentos, la hambruna es lo peor que le puede pasar a la sociedad colombiana.

Gustavo Petro plantea incrementar los presupuestos vigentes de educación, cultura y deporte, pretende que estas tres áreas trabajen en conjunto y los talentos que surjan tengan la posibilidad de ir a colegios especializados y los estudiantes accedan a créditos para sus estudios superiores. El país establecerá un programa de retorno de doctores ubicados en el exterior, e iniciará un programa de doctorandos fuera del país financiado por el Estado, hasta alcanzar 10.000 estudiantes de doctorado al año que puedan ir fuera del país, dice que buscará sacar provecho de la inmensa riqueza natural del país, Colombia, una potencia de la vida busca rescatar las selvas del Amazonas y el Pacífico colombiano, es una de las propuestas que figuran en su plan de gobierno. Erigir el agua como eje fundamental del ordenamiento territorial, transitar hacia los transportes eléctricos, la gratuidad de un mínimo de agua potable y la aparición de un sistema de salud público universal de prevención y atención primaria son otras.