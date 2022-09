Rafa Nadal pasa a tercera ronda en el US Open

Ganó a Fognini y le espera en tercera ronda Richard Gasquet

El triunfo del Tenista Español Rafael Nadal en la segunda ronda del US Open, contra el italiano Fabio Fognini con 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, le dio el pase a la tercera ronda y de paso el billete para las Finales ATP del próximo mes de noviembre en la ciudad de Turín, Italia. Es la decimocuarta vez en 18 partidos que el deportista Español gana a Fognini y de esta manera realizar un excelente balance de juegos ganados en las grandes competiciones de este año en el tenis mundial.

Rafa se sobrepuso a un raquetazo que se dio en el cuarto set con el marcador a favor y por el que tuvo que ser atendido por los servicios médicos, al principio pensé que me había roto la nariz, hacía mucho daño, al parecer no está rota, aunque no estoy seguro, se está hinchando, pero es solo un golpe, comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro el Tenista Español y definió su arranque de partido como un desastre, pero destacó que es una persona positiva y que siempre intenta darse una oportunidad para meterse en el partido. Rafa ganador de 22 grandes slam, incluidos el Abierto de Australia y el Roland Garros de este año, ganó en cuatro sets y aseguró su participación en las Finales ATP del próximo noviembre en Turín. Rafa Nadal se enfrentará en la tercera ronda del US Open al francés Richard Gasquet.