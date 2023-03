Rupert Murdoch se casa por quinta vez a los 92 años

El Multimillonario le ha pedido matrimonio a su nueva novia.

El famoso Multimillonario Rupert Murdoch que el pasado verano del año 2022, anunciase la separación de la modelo Jerry Hall después de 6 años de matrimonio, (modelo que estuvo casada con el líder de los Rolling Stone Mick Jagger), y que se convertiría en el cuarto divorcio del magnate que a sus 92 años de vida, volvió nuevamente el amor a llamar a su corazón y anunció que pedirá la mano y le propondrá matrimonio a su nueva novia, la también modelo Ann-Lesley Smith, el magnate, que nació en Australia y está nacionalizado en los Estados Unidos, le ha pedido que se case con él a su novia de 66 años el pasado Día de San Patricio, a menos de una semana de cumplir los 92 años y cuya fecha es muy importante para él, pues asegura que una cuarta parte de él es Irlandesa.

Rupert Murdoch ha confirmado el compromiso en una entrevista que ha concedido al diario Norteamericano The New York Post, del que es dueño, como lo es de los diarias británicos The Times y The Sun y de Fox Studios antes de la compra de Disney, en la entrevista el magnate aseguró que le aterraba la idea de volver a enamorarse por lo inusual pero que en sus palabras aunque nervioso, ahora tiene ilusión en la que ha calificado como su última oportunidad. Por su parte la modelo Ann-Lesley Smith, que ha definido como regalo de Dios, su fulgurante historia de amor y ha afirmado que no se la esperaba en absoluto tras 14 años de permanecer viuda, la modelo fue una oficial de policía y estuvo casada con el músico Chester Smith hasta su fallecimiento en el año 2008. Rupert Murdoch ha señalado que se conoció con la modelo, poco después de su divorcio con Hall y que la boda está prevista para este verano 2023 y ha bromeado, nos conocimos en mis viñedos, hablando un poco de todo, dos semanas después la llamé y mira ahora, que estamos deseando pasar juntos la segunda mitad de nuestras vidas.