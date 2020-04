Se extiende la cuarentena en Colombia hasta el 11 de Mayo

Se tendrá apertura del sector de la construcción y el manufacturero con protocolos.

El Presidente de Colombia Ivan Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el día 11 de Mayo y que a partir del 27 de Abril se permitirá, abrir el sector manufacturero y de la construcción con protocolos muy estrictos, de la misma manera ayer lunes en la tarde, explicó que los vuelos nacionales y los vuelos internacionales, no se abrirán sino hasta finales de Mayo.

Quiero decirles que bajo el principio que tenemos hoy, debemos para proteger la vida y la salud, mantener el principio de aislamiento hasta el día 11 de mayo, pero haciendo revisiones periódicas, y agrego el Presidente Duque, que teniendo en cuenta los protocolos muy estrictos que serán publicados en las próximas horas, se abrirá el sector de la construcción y de las manufacturas.

En cuanto al transporte masivo explico que este no puede tener una capacidad mayor al 35%, que se deberá mantener el tele trabajo en su máxima expresión, no se podrá adelantar eventos y mucho menos masivos, seguirán las restricciones en bares y discotecas, los restaurantes trabajaran a través de domicilios y no habrá ni universidades ni colegios.

El Presidente Duque, aseguró que si bien no se puede cantar victoria frente al virus, se ha logrado detener la velocidad de propagación, el número de casos y muertos por millón muestran un buen comportamiento, también el número de casos positivos frente a las pruebas por día, mejora en su tendencia, al concluir dijo que no es tiempo de egoísmos ni oportunismos, ni para debates de carácter político o ideológicos, debemos unirnos para defender el país en esta coyuntura, las diferencias políticas que vengan después.