Se extiende la Cuarentena en Colombia hasta el 25 de Mayo.

Con algunas aperturas sectores de la producción podrán salir a trabajar.

El Presidente de Colombia Iván Duque, anunció la pasada noche de este martes, la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero horas del próximo día 25 de Mayo y que no obstante a ello hay sectores que podrán operar: Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales, ventas al por mayor de automotores, ventas al por mayor de muebles, vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad y vamos a empezar a dar pasos también de activación de comercios como las librerías y las lavanderías, explicó el Presidente Duque. Esta es la tercera prórroga del aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno de Colombia, que comenzó el pasado 25 de Marzo.

El Presidente Duque afirmó que hoy más que nunca tenemos que ser capaces de recuperar cada vez más espacio de vida productiva, pero hacerlo con responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud. Anunció que los niños a partir de este próximo 11 de Mayo entre los 6 y los 17 años, van a poder estar tres veces a la semana y por media hora al día en las calles, con la idea de permitir, un poco de salud mental y física de los menores, deberán estar acompañados por adultos, que no sean mayores de 70 años ni personas que tengan pre existencias.

El Mandatario Colombiano se refirió igualmente a los 900 municipios que no tienen registros de Covid-19, expresó que pueden ir abriendo los sectores pero con restricciones claras, no aglomeraciones, no bares, no se permitirá que lleguen personas de otras poblaciones que no residan allí y que vayan reactivando su vida productiva.

Con la reapertura gradual de nuevos sectores de la Industria y el arranque de más actividades comerciales a partir del 11 del próximo 11 de Mayo, se cuenta que más de 15 millones de personas comenzarán a retomar sus actividades productivas como son Fabricación de muebles, colchones y somieres, fabricación de vehículos automotores, elaboración de productos informáticos, fabricación de maquinaria y equipos, mantenimiento y reparación de vehículos, ventas al por mayor y menor de vehículos incluidos autopartes y accesorios, venta de muebles, enseres y prendas de vestir, comercio de productos para mascotas, ferreterias, cerrajerias, productos de limpieza, mantenimiento de vehículos, servicio a domicilio de lavandería, centro de diagnóstico automotor.

El Presidente Duque insistió en que bajo las medidas vigentes, un solo miembro de cada núcleo familiar, podrá salir a hacer compras en estos nuevos sitios, como se está haciendo aún con el mercado, por su parte la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijo que teniendo en cuenta estos nuevos sectores que se podrán ir incorporando en 880 municipios sin casos de coronavirus, unos 15 millones de personas comienzan a recuperar su actividad productiva, lo que implica un importante alivio para una gran parte de población de clase media en Colombia.