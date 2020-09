Se retira Egan Bernal del Tour de Francia.

En comunicado oficial Ineos explicó que es lo mejor para el Colombiano.

Desde el pasado domingo, en la subida al Grand Colombier, el deportista Colombiano ganador del tour de la pasada edición, perdió las opciones de defender el título de Campeón, después de perder 7 minutos 20 segundos con el ganador de la etapa Tadej Pogacar, y ayer martes Egan Bernal perdió más puestos en la general pasando al puesto 16 y en la que los dolores de espalda y de piernas se intensificaron en esa jornada quedando a más de 19 minutos del Líder.

Obviamente, no era la manera como quería acabar mi Tour de Francia, pero creo que es la decisión correcta para mí en estas circunstancias, fueron las explicaciones del propio Bernal en un comunicado de su equipo Ineos antes del inicio de la 17ª etapa del día de hoy, de 170 kilómetros. Hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta que es lo mejor para Egan. Él es un verdadero campeón al que le encanta competir, pero también es un piloto joven, con muchas vueltas por delante y en este punto, creemos que es más prudente que deje de correr, de la misma manera explicó Sir Dave Brailsford, director general del equipo Británico. Su rendimiento no era el mejor, su salud tampoco, por eso tomó la decisión de abandonar al Tour, para recuperarse y replantear este 2020 que no ha sido bueno para él.

Egan Bernal deja el Tour sin tener la posibilidad de defender su corona, la que obtuvo el año pasado y tendrá que replantear su temporada, tras analizar con sus técnicos y preparadores lo que pasó en el reinicio de las competencias. Egan venía de ganar la Ruta de Occitania, con etapa incluida, luego se encontró con Primoz Roglic en el Tour de L’Ain, donde terminó derrotado. En el Criterium Daupohiné, se retiró debido a los dolores de espalda, que desde entonces no han parado. El abandono de Bernal se produce un día después de que la Federación Colombiana de Ciclismo anunciara la lista de pedalistas que representarán al país sudamericano en los Mundiales de Ciclismo en Ruta que se disputarán del 24 al 27 de septiembre en Ímola (Italia).