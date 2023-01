Shakira envía mensaje de Año Nuevo

Nuestras Lágrimas no son un Desperdicio

Se habla mucho en las redes y programas del corazón, sobre los mensajes pocos sutiles que usa la Colombiana para con su ex marido Gerard Piqué, sin llegar a mencionarlo, pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en este año que pasó 2022, al escribir la colombiana el mensaje de Año nuevo por supuesto se ha acordado de su exmarido y padre de sus hijos. Eso sí, en su cabeza también está, por supuesto, su padre quien su salud no se encuentra bien desde el año pasado y a pesar de que la intención de la Colombiana es marcharse a vivir a la ciudad de Miami programada para este martes 3 de Enero del 2023, esta decisión va a tener que esperar debido a la delicada salud de su progenitor, William Mebarak, de 91 años y que se encuentra en la ciudad Condal, según medios de comunicación especializados en famosos, el retraso no será de poco tiempo, sino que Shakira se ha visto obligada a retrasar sus intenciones hasta el próximo mes de junio, cuando Milan y Sasha hayan acabado el curso escolar en España, y esperar a que en Estados Unidos comiencen el siguiente.

Algo pues de esa tristeza por continuar unos meses una vida de la que quiere alejarse es lo que se refleja en sus palabras, si bien también es cierto que sabe que lo importante contra lo que duele no es tanto la distancia física como la temporal. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano, es el comienzo de lo escrito por la artista en su mensaje, Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguir valorando y explica sus razones para mantener esa esperanza y fe en lo que está por llegar: Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente, Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado, lo que es el principal motivo para no sentir vergüenza de las lágrimas propias, Nuestras lágrimas no son un desperdicio riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando, finaliza el escrito la Barranquillera.