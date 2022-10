Shakira y su video con un corazón pisoteado

Con mensajes en sus redes sociales, se está llenando de teorías, para saber a quien va dirigidos.

La cantante Colombiana Shakira tiene ya varios días con publicaciones en sus redes sociales llenos de mensajes enigmáticos, que han sorprendido y que sus seguidores no han dudado en emitir y pensar numerosas teorías sobre su significado y por supuesto a quien Shakira dirige esas palabras escritas, más cuando se está pensando en el momento que vive con su ex el Catalán Gerard Piqué por la custodia de sus hijos. Frases como – No fue culpa tuya… Ni tampoco mía…fueron los primeros mensajes publicados esta semana en Twitter e Instagram y ayer sabado, la Colombiana continuaba con otras fraces – Fue culpa de la monotonía y Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.

La gran mayoría y millones de sus Fans y fieles seguidores han coincidido en señalar que estas frases podrían formar parte de todo lo que está sucediendo en el contexto de su relacion con Pique, no obstante ha que es todo un misterio porque acompaña las frases con un corazón moribundo tirado en el suelo y que es pisoteado por un hombre.

Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

Lo que sí ha dejado muy claro la Colombiana Shakira después de su separación con el padre de sus hijos, es que sus proyectos musicales han sido su refugio y ha confesado y expresado en la más reciente entrevista a la revista Elle que ha habido días en los que ha tenido que recoger sus pedazos del suelo y que la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música.