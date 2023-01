Termina para Gerard Piqué la Organización de la Copa Davis de Tenis.

Kosmos la empresa del Ex de Shakira no organizará más el evento deportivo.

La Federación Internacional de Tenis anunció que la Copa Davis de Tenis, certamen de equipos nacionales más importante del deporte blanco, no seguirá siendo gestionada por la empresa Kosmos del exfutbolista del Barcelona, que tenía los derechos desde el año 2018 al no llegar a un acuerdo entre las dos partes en negociar y bajar el fee ( dinero fijo ) de los 40 millones de euros fijos anuales. La federación Internacional había firmado un acuerdo con Kosmos de 25 años a partir del pasado 2018, para revitalizar el evento del tenis por equipos nacionales más prestigioso y hacerlo más rentable, expectativas que para Kosmos no fueron las esperadas, en parte por la pandemia y por un cambio en el formato del cual se obtuvo un buen numero de criticas, ya que pasó de celebrarse en distintos países con locales y visitantes, a tener una sede única a partir del año 2019 en un formato similar al de una Final Four, en el 2019, 2020 y 2021 se celebró en España, torneo que se disputó en la Caja Mágica de Madrid unificada por la Pandemia, en el 2022 se celebró en la ciudad de Málaga con triunfo para Canadá, la Federación Internacional de Tenis ha asegurado de que las contingencias financieras estén en su lugar y, como custodio de la competencia, operaremos los Clasificatorios y Finales de este año 2023 según lo programado con la Final que tendrá lugar nuevamente en la ciudad de Málaga, España, este noviembre.

Desde su radical reforma y el abandono principalmente de la fórmula de distintos duelos a lo largo del año con un equipo como local y otro como visitante, con partidos al mejor de cinco sets repartidos durante un fin de semana, la Copa Davis no consiguió conectar del todo con ese nuevo público que perseguía y tampoco sedujo a varios jugadores importantes del mundo del tenis, la fase de grupos del año pasado estuvo marcada por tribunas medio vacías y una distancia evidente entre los espectadores y la competición, a la que no ayudaron el precio de las entradas ni los horarios de los encuentros.