Terremoto sacude Ecuador y Perú

La magnitud ha sido de 6.5 y seguido por otro de 4.8

Por lo menos 12 personas han muerto en Ecuador y se ha registrado otro fallecimiento en Perú, después del seísmo que tuvo una magnitud 6.7 en la escala abierta de Richter, registrado el día de ayer sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador, y que ha provocado daños materiales, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el seísmo ocurrió a las 12:11 hora local de Ecuador a 2,78 grados de latitud sur y a 79,93 grados de longitud oeste, con una profundidad de 44 kilómetros, a 29,12 kilómetros de Balao, provincia de Guayas, en el suroeste de Ecuador, luego del primer movimiento se produjo otro de magnitud 4.8 a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto.

La Secretaría de Gestión de Riesgos en Ecuador señaló que se han detectado afectaciones en el centro cantonal de la ciudad andina de Cuenca, donde colapsó la fachada de una vivienda sobre un vehículo, del cual se reporta una persona fallecida, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, se registró el colapso de una vivienda de dos plantas dejando personas atrapadas al interior, indicó en un comunicado, se registró el derrumbe del antiguo muelle de cabotaje, daños en el YAT Club Machala, y se registró la caída de líneas telefónicas, y falta de energía eléctrica en varios cantones de la provincia, hubo paredes cuarteadas de un edificio, donde quedaron personas atrapadas, la Secretaría de Gestión de Riesgos del Gobierno ecuatoriano ha confirmado por el momento doce fallecidos en la provincia de El Oro y una más en la provincia de Azuay.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza, en la capital ecuatoriana, en Quito, en la zona andina del país, el Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana señaló que el seísmo no reúne las condiciones para provocar un tsunami, la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, indicó que no tenía registros de novedades en sus instalaciones y señaló que se cumplió el protocolo para estos casos y la operación continúa con normalidad, la Secretaría de Riesgos de Ecuador indicó que no se han reportado novedades en los aeropuertos.

El fuerte sismo, además, alcanzó una magnitud 7 en territorio peruano, según el reporte de Instituto Geofísico del Perú, quienes informaron que diez minutos después se produjo otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la misma zona, en el Perú una niña de 4 años murió y decenas de personas más resultaron damnificadas tras el fuerte sismo que se sintió al mediodía de este sábado en la región norteña peruana de Tumbes, el fallecimiento de la menor de edad de 4 años, fue confirmado en el Hospital Regional de Tumbes donde fue trasladada una vez que fue herida producto de la caída de una parte del tejado de su vivienda, el Centro de Emergencia Nacional del Perú, señaló que un reporte preliminar indicó que en las tres provincias de la región Tumbes se identificaron personas damnificadas y afectadas, viviendas destruidas, inhabilitadas y afectadas, además de centros de salud y otras infraestructuras.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción que son hundimiento de placas tectónicas más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, este próximo 16 de abril, Ecuador recordará el séptimo aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7.8 y que causó más de 670 muertos y miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales, azotando con intensidad las provincias de Esmeraldas en la frontera con Colombia y Manabí.